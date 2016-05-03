Fiat обвинили в занижении выбросов на 500X - автоновости

Власти Германии обвинили Fiat в использовании обманного устройства на кроссовере Fiat 500X, которое позволяет занижать выбросы вредных веществ во время сертификационных испытаний

В ходе испытаний министерство транспорта Германии пришло к выводу, что на кроссовере установлено устройство дополнительной очистки выхлопных газов, которое отключается через 90 минут работы двигателя. Свой доклад минтранс направил в Еврокомиссию.

В самом Fiat обвинения категорически отрицают, заявляя, что 500X полностью соответствует действующим требованиям, что было подтверждено министерством транспорта Италии. «Мы не можем прокомментировать обоснованность или точность формулировок минтранса Германии, так как не видели ни отчета, ни методики испытаний», — заявил представитель итальянской компании.

Устройство дополнительной очистки было обнаружено и в ходе предыдущих тестов Fiat. Тогда оно отключалось через 22 минуты после начала работы. По странному совпадению европейский цикл по замеру вредных выбросов занимает 20 минут.

Первым на использовании обманных устройств, занижающих выбросы вредных веществ попался концерн Volkswagen. На 1,6- и 2-литровых турбодизелях было установлено специальное программное обеспечение, занижающее выбросы во время сертификационных или стендовых испытаний. Volkswagen был вынужден отозвать несколько сот тысяч автомобилей в США, выплатить многомиллионные штрафы и компенсации. Кроме Fiat в использовании обманных устройств/программного обеспечения подозревается Renault. В отношении нее следствие ведет национальный антикоррупционный комитет Франции.