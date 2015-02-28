"Луч-Энергия" и "Волгарь" сыграли вничью 2:2

В субботу, 1 апреля, "Луч-Энергия" принимал одного из своих самых неудобных соперников астраханский "Волгарь". За всю историю матчей "тигры" победили всего один раз. Погода в столице Приморья располагала к хорошему футболу, да и поле было в весьма приличном состоянии. Со стартового свистка на поле пошла позиционная борьба. Первого острого момента пришлось ждать почти 20 минут, и создали его гости: после прострела с фланга Гаврилову пришлось забирать мяч в ногах у Отставнова.





У нас в нападении не ладилось, на игру "Луч-Энергия" вышел без номинальных форвардов. Впереди действовали Килин и Минич. Но остроты в их действиях не хватало. В ход пошли дальние удары, но мяч шел мимо ворот. Первый момент у ворот Бучнева "тигры" создали после аута: Коломыц с близкой дистанции сумел пробить головой, но мяч прилетел точно в руки голкипера астраханцев. А уже следующая атака стала результативной: Пискунов удачно открылся на подачу со штрафного Минича и отправил мяч в ближний угол ворот 1:0.





Через несколько минут "Луч-Энергия" остался в меньшинстве: капитан Алексей Ребко схлопотал вторую желтую карточку. На этом арбитр не угомонился, сначала дал желтую карточку Килину, а в концовке тайма назначил пенальти, который уверенно реализовал Сутормин - 1:1.





Второй тайм "Луч-Энергия" провел даже активнее "Волгаря". Драма случилось под занавес матча. Насадюк заработал пенальти, Михалев мощнейшим ударом в нижний угол вывел хозяев вперед - 2:1. Но состоятся долгожданной и выстраданной победе не было суждено, уже в добавленное время Камилов после подачи с углового сквитал счет - 2:2.





"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:2 (1:1).





Голы: Пискунов, 29, Михалев, 88 - Сутормин, 45+ ( с пенальти), Камилов, 90+.





29 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017.





01.04.2017. Владивосток. 1380 зрителей.





Составы команд:





"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Гриднев (Кашкавал, 90+), Ребко, Пономаренко, Насадюк, Килин (Михалев, 83), Минич (Гордиенко, 74).





Волгарь": Бучнев, Таказов (Гаракоев, 75), Григорьев, Плиев, Калинин, Кабутов, Дышеков (Машуков, 90+), Газзаев (Камилов, 59), Букия (Жабкин, 81), Сутормин, Отставнов.





.Предупреждения: Ребко, 22, Килин, 43, Коломыц, 45 - нет.





Удаление: Ребко, 35 ( 2ЖК)





Главный судья: Павел Шадыханов (Москва).





Предварительная статистика:





Удары (в створ) : 12 (3) - 8 (4)





Опасные моменты: 2 - 4





Угловые: 5 - 2





Фолы: 9 - 18





Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"