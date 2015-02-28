"Луч-Энергия" и "Волгарь" сыграли вничью 2:2

В субботу, 1 апреля, "Луч-Энергия" принимал одного из своих самых неудобных соперников астраханский "Волгарь". За всю историю матчей "тигры" победили всего один раз. Погода в столице Приморья располагала к хорошему футболу, да и поле было в весьма приличном состоянии. Со стартового свистка на поле пошла позиционная борьба. Первого острого момента пришлось ждать почти 20 минут, и создали его гости: после прострела с фланга Гаврилову пришлось забирать мяч в ногах у Отставнова.
У нас в нападении не ладилось, на игру "Луч-Энергия" вышел без номинальных форвардов. Впереди действовали Килин и Минич. Но остроты в их действиях не хватало. В ход пошли дальние удары, но мяч шел мимо ворот. Первый момент у ворот Бучнева "тигры" создали после аута: Коломыц с близкой дистанции сумел пробить головой, но мяч прилетел точно в руки голкипера астраханцев. А уже следующая атака стала результативной: Пискунов удачно открылся на подачу со штрафного Минича и отправил мяч в ближний угол ворот 1:0.
Через несколько минут "Луч-Энергия" остался в меньшинстве: капитан Алексей Ребко схлопотал вторую желтую карточку. На этом арбитр не угомонился, сначала дал желтую карточку Килину, а в концовке тайма назначил пенальти, который уверенно реализовал Сутормин - 1:1.
Второй тайм "Луч-Энергия" провел даже активнее "Волгаря". Драма случилось под занавес матча. Насадюк заработал пенальти, Михалев мощнейшим ударом в нижний угол вывел хозяев вперед - 2:1. Но состоятся долгожданной и выстраданной победе не было суждено, уже в добавленное время Камилов после подачи с углового сквитал счет - 2:2.
В башкирском Салавате прошли первенства России среди девушек (1999-2000 гг. р.) и юниорок (1997-1998 гг.р.). У девушек на ринг вышли 124 участницы из 47 регионов. Победительницей в весовой категории...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!