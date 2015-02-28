Давит Каджая: Гонка была очень жёсткой

Грузинский пилот Давит Каджая прокомментировал свой успех в гонке открытия TCR на домашней трассе в Рустави.Кумир местных трибун стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 15 кругов, в конце сдержав атаки Ференца Фицы.«Я очень счастлив. Просто невероятно одержать первую победу на домашней трассе. У меня просто нет слов, – прокомментировал Каджая. – Я хочу поблагодарить свою страну за поддержку. Команда проделала невероятную работу, а TCR организовала отличное шоу в Грузии.Гонка была очень жёсткой. Я хорошо стартовал и мог бы создать некоторый отрыв, но на шестом круге начались проблемы с шинами и пришлось постараться, чтобы сдержать натиск Фица».Фица, несмотря на то, что уступил всего 0,3 секунды Каджае, остался доволен.«Я очень доволен вторым местом, это хороший результат, – сказал венгр. – Старт прошёл не лучшим образом. В дальнейшем мне удалось опередить Атиллу Тасси, но Стефано Комини подъезжал всё ближе и ближе. В то же время я очень близко подобрался к Каджае, но не было никакой возможности выйти вперёд».Действующий чемпион Стефано Комини, финишировавший третьим, сказал: «Прежде всего я хочу поздравить Дату с его невероятной победой. Он отлично справился с работой. Я очень рад за всех грузинских болельщиков, оказавших нам очень тёплый прием.Что касается моего выступления, то здорово финишировать на подиуме вместе с новой командой и новой машиной Audi. На первом круге у меня произошёл контакт с Жаном-Карлом Вернэ, который ударил мою машину, когда я находился на внутренней траектории. После финиша он нарочно врезался в меня, повредив радиатор. Это было глупо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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