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В Лесозаводске прошел краевой турнир по кикбоксингу

В Лесозаводске прошел краевой турнир по кикбоксингу
В спорткомплексе «Чемпион» 3-5 февраля собралось более сотни любителей кикбоксинга, которые наблюдали за эффектными поединками Чемпионата и Первенства Приморского края в разделе фулл-контакт.

Соревнования являлись отборочными. Призеры будут отстаивать честь края на Чемпионате и Первенстве ДФО 2-5 марта в г. Хабаровске.

Более 150 участников из Находки, Артем, п. Заводской, Владивостока, Уссурийска, Ново-Покровки, п. Восток, Лучегорска, Лесозаводска приехали побороться за призовые места. Бои были жесткими, каждый участник хотел попасть в сборную Приморского края.



Виктор Тарабарин, президент федерации кикбоксинга Приморского края: «Всегда приятно наблюдать за упорством молодых бойцов, смотреть, как растут их результаты, слушать их грандиозные планы на будущее. Работая в такой атмосфере желание развивать кикбоксинг в Приморском крае только увеличивается. Благодаря нашим совместным усилиям, в скором будущем именитых спортсменов, таких как Александр Захаров, Станислав Петров, Сергей Лутченко - станет в Приморье еще больше!».


Артем Янчев, директор федерации кикбоксинга Приморского края: «Я рад видеть такое количество участников и болельщиков. Замечательно, что кикбоксинг набирает популярность. От соревнования к соревнованию мы наблюдаем увеличение числа выступающих спортсменов, а также болельщиков, создающих потрясающую атмосферу в зале, которая, несомненно, поддерживает бойцов.

Спасибо ребятам и их тренерам за проведенные профессиональные бои и членам судейской бригады за профессиональное проведение соревнований».



Специальными призами награждены:

За лучшую технику - Позняков Кирилл, Исаков Данил, Юшков Никита, Чубаров Дмитрий;

За самый красивый бой - Фитцов Остап и Тимерханов Роман, Тимченко Тимур и Логиновских Сергей;

За волю к победе - Сологуб Сергей, Рыбин Дмитрий;

Лучший судья соревнований: Янчев Артем;

Лучший тренер: Сашко Александр.


Общекомандное первенство:

1 место - Владивосток

2 место - Лесозаводск

3 место - Уссурийск



Победители Чемпионата и Первенства Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт:

Младшие юноши 2003-2004 гг.р.:

Кузьменко Владимир - Уссурийск, Пожидаев Матвей - Лесозаводск, Логиновских Сергей - Владивосток, Писаревский Святослав – Владивосток, Акулибаба Артем – Владивосток, Акулибаба Эльдар – Владивосток, Казимов Ильяс – Владивосток, Сыщиков Макар – Уссурийск, Позняков Кирилл – Заводской, Мусорин Илья – Владивосток.

Старшие юноши 2001-2002 гг.р.:

Косухин Михаил Большой - Камень, Якубич Александр – Лесозаводск, Асеев Владимир – Владивосток, Тимерханов Роман – Владивосток, Толибов Алишер – Владивосток, Исаков Данил – Лесозаводск, Баринов Алексей – Владивосток, Бойко Артем – Лесозаводск, Морозов Иван – Владивосток, Третьяков Дмитрий – Владивосток, Мавлонов - Рустам Лесозаводск.

Юниоры 1999-2000 гг.р.:

Аманов Тимир - Артем, Горбачев Данил - Лесозаводск, Горбачев Данил – Лесозаводск, Марков Виктор – Владивосток, Юшков Никита – Уссурийск, Морозов Илья – Лесозаводск.

Юниорки 2001-2002 гг.р.:

Полуцкая Анна - Новопокровка, Башкина Мария – Уссурийск.

Взрослые 1998 г.р. и старше:

Округов Антон Большой - Камень, Жаренков Дмитрий - Артем, Ларин Денис - Лесозаводск, Шипитко Сергей - Лесозаводск, Разумов Илья – Владивосток.



Пресс-служба федерации кикбоксинга Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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