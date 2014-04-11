В Лесозаводске прошел краевой турнир по кикбоксингу
В спорткомплексе «Чемпион» 3-5 февраля собралось более сотни любителей кикбоксинга, которые наблюдали за эффектными поединками Чемпионата и Первенства Приморского края в разделе фулл-контакт.
Соревнования являлись отборочными. Призеры будут отстаивать честь края на Чемпионате и Первенстве ДФО 2-5 марта в г. Хабаровске.
Более 150 участников из Находки, Артем, п. Заводской, Владивостока, Уссурийска, Ново-Покровки, п. Восток, Лучегорска, Лесозаводска приехали побороться за призовые места. Бои были жесткими, каждый участник хотел попасть в сборную Приморского края.
Виктор Тарабарин, президент федерации кикбоксинга Приморского края: «Всегда приятно наблюдать за упорством молодых бойцов, смотреть, как растут их результаты, слушать их грандиозные планы на будущее. Работая в такой атмосфере желание развивать кикбоксинг в Приморском крае только увеличивается. Благодаря нашим совместным усилиям, в скором будущем именитых спортсменов, таких как Александр Захаров, Станислав Петров, Сергей Лутченко - станет в Приморье еще больше!».
Артем Янчев, директор федерации кикбоксинга Приморского края: «Я рад видеть такое количество участников и болельщиков. Замечательно, что кикбоксинг набирает популярность. От соревнования к соревнованию мы наблюдаем увеличение числа выступающих спортсменов, а также болельщиков, создающих потрясающую атмосферу в зале, которая, несомненно, поддерживает бойцов.
Спасибо ребятам и их тренерам за проведенные профессиональные бои и членам судейской бригады за профессиональное проведение соревнований».
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