ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жан Тодт: Мы не придумали ничего лучше нынешнего формата уик-энда Президент FIA Жан Тодт дал понять, что в настоящее время нет возможности изменить формат гоночного уик-энда Формулы 1. Как сказал на днях руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль, новые владельцы Liberty Media должны отказаться от проведения пятничных тренировок. Сирил Абитбуль: Формула 1 должна отказаться от пятничных тренировок «Всё довольно просто: пока нам не удалось найти достойной альтернативы нынешнему формату гоночного уик-энда, – цитирует Тодта Speed Week. – Если мы придумаем что-то, что позволит сделать реальный шаг вперёд, мы очень внимательно изучим этот вариант».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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