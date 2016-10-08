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Жан Тодт: Мы не придумали ничего лучше нынешнего формата уик-энда

Президент FIA Жан Тодт дал понять, что в настоящее время нет возможности изменить формат гоночного уик-энда Формулы 1.

Как сказал на днях руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль, новые владельцы Liberty Media должны отказаться от проведения пятничных тренировок.

Сирил Абитбуль: Формула 1 должна отказаться от пятничных тренировок

«Всё довольно просто: пока нам не удалось найти достойной альтернативы нынешнему формату гоночного уик-энда, – цитирует Тодта Speed Week. – Если мы придумаем что-то, что позволит сделать реальный шаг вперёд, мы очень внимательно изучим этот вариант».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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