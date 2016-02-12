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Nissan покажет в Чикаго новый внедорожный LCV - автоновости

Nissan покажет в Чикаго новый внедорожный LCV - автоновостиNissan покажет в Чикаго новый внедорожный LCV

Автор фото: ньюсрум.ниссан-глобал.ком

Японская компания Nissan планирует выставить на предстоящем моторшоу в Чикаго единственную в своем роде вседорожную модификацию легкого коммерческого фургона NV 2500 HD Cargo.

Японский автопроизводитель совместно с ведущим американского телешоу «Xtreme Off-Road», посвященного внедорожным автомобилям, Иэном Джонсоном и его командой построил экстремальный LCV на базе фургона NV 2500 HD Cargo в начальной комплектации.

В процессе создания от оригинального автомобиля, фактически, остался только кузов. Стандартная механическая передняя подвеска уступила место внедорожной авторской системе, разработанной специально для этого проекта. Впрочем, сзади у фургона остались старые листовые рессоры. Также, инженеры установили новые 37-дюймовые покрышки General Grabber X3. Побочным эффектом этих манипуляций стал увеличенный более чем в два раза (до 55,8 см) дорожный просвет, который гармонично вписывается в общую концепцию автомобиля.

Под капотом автомобиля вместо стандартного 5,6-литрового бензинового V8 установлен турбированный восьмицилиндровый силовой агрегат на тяжелом топливе, который выдает 310 л.с. (753 Нм). В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая КПП и, конечно, система полного привода. Аналогичный комплект ранее использовался в конструкции пикапа Titan XD.

Чтобы подчеркнуть «внедорожный» имидж фургона, его оснастили дополнительной защитой днища, лебедкой с тяговым усилием в 10 тысяч фунтов, трубчатыми бамперами, а также мощной оптикой со светодиодной «начинкой».

В отличие от многих других концептов, Nissan NV Cargo X был протестирован на подходящей трассе Pyeatt Draw, расположенной в штате Аризона. «Мы подумали, что было бы интересно отправить NV Cargo туда, где никогда не появлялся коммерческий фургон. И мы не были разочарованы», - заявил вице-президент американского подразделения японского автопроизводителя Фред Диас.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:50      |      Категория:  Автоновости
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