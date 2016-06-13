Приморские тяжелоатлеты провели первый турнир в новом году
Открыли соревновательный год. Молодые тяжелоатлеты Приморья во Владивостоке провели первые соревнования 2017-го. Выясняли, кто лучше в классических рывке и толчке штанги.
Этот маленький зал на протяжении десятилетий воспитывает поколения приморских атлетов. Продолжительную часть жизни в нём провёл и Павел Лаптёнок, старший тренер высшей категории. Он популяризировал тяжёлую атлетику в Приморском крае, возглавлял приморскую Федерацию пауэрлифтинга. Турнир его памяти проводят в Приморье уже шестой год. Его участники - молодые спортсмены от 12-ти до 18-ти лет, которые нашли себя в тяжёлой атлетике. У каждого - своя история.
Евгений Мерлов, призёр соревнований:
- Когда в детстве приходил в этот зал, у меня здесь занимался старший брат, я смотрел на него и понимал, что этот спорт больше всего в жизни мне нравится. Но так как мне родители поначалу не разрешали этим заниматься. Я занимался плаванием. У меня третий взрослый разряд по плаванию.
Валерий Медведев, участник соревнований:
- Я ходил на самбо, а потом мне предложили пойти на тяжелую атлетику, мне понравилось. Начал заниматься. Уже 2 года занимаюсь. Результаты - растут и растут, а я езжу на соревнования.
Почти сотня молодых спортсменов - юношей и девушек из Владивостока, Арсеньева, Артёма, Находки, Большого Камня, Уссурийска. Для некоторых - это первые соревнования, для кого-то – регулярный старт, обкатка перед краевыми турнирами. Весовых категорий много, многие участники добиваются значимых для себя успехов.
Алексей Мелентьев, тренер Федерации тяжёлой атлетики Приморского края:
- Вид спорта хоть и называется тяжёлым, на самом деле у нас есть возможность принимать любых желающих вне зависимости от их подготовки, худых, толстых. Поэтому, имея возможность выступать в разных весовых категориях, они всегда занимают призовые места.
В абсолютной категории у юношей в разных возрастных категориях победили Валерий Медведев, Дмитрий Яруков, Дмитрий Ананьев. У девушек - Анна Черданцева и Полина Саранцева.
Новый соревновательный год открыт. Атлеты ведут подготовку к первенствам края и Дальнего Востока, которые состоятся весной.
Победители и призеры Pobediteli-kraevogo-turnira-pamyati-Laptenka.doc [29 Kb]
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