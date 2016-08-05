ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту пройдет на льду Амурского залива

В предстоящие выходные, 3-5 февраля, на льду Амурского залива пройдут Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту.





Гонки на буерах - это интересное и захватывающее зрелище: это скорость, азарт и адреналин.





Соревнования будут проходить в классе «DN» и "Оптимист Ледовый". Почти два десятка гонщиков выйдут на лёд, чтобы выяснить, кто станет чемпионом Приморского края 2017 года.





Старт первой гонки в 12 часов. Место - в районе жд станции «Чайка», возле Института биологии моря (ул. Пальчевского, 17). Дистанция будет выставлена на удалении от берега.





Пресс-центр яхт-клуба "Семь Футов"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 02:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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