Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту пройдет на льду Амурского залива

Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр заявил, что у Альфонсо Селиса, который недавно стал пилотом команды по развитию, нет никаких гарантий относительно получения места основного гонщика...
Заводская команда Ducati анонсировала дату презентации нового мотоцикла. Байк Desmosedici GP17 будет представлен в следующую пятницу, 20 января, на официальном сайте и Facebook конюшни. Начало прямой...
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