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Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту пройдет на льду Амурского залива

Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту пройдет на льду Амурского залива
В предстоящие выходные, 3-5 февраля, на льду Амурского залива пройдут Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту.



Гонки на буерах - это интересное и захватывающее зрелище: это скорость, азарт и адреналин.



Соревнования будут проходить в классе «DN» и "Оптимист Ледовый". Почти два десятка гонщиков выйдут на лёд, чтобы выяснить, кто станет чемпионом Приморского края 2017 года.



Старт первой гонки в 12 часов. Место - в районе жд станции «Чайка», возле Института биологии моря (ул. Пальчевского, 17). Дистанция будет выставлена на удалении от берега.



Пресс-центр яхт-клуба "Семь Футов"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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