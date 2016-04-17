Тесты дождевой резины Pirelli пройдут во Фьорано 9 и 10 февраля
Ранее мы писали о том, что поставщик шин Pirelli проведет дополнительные двухдневные тесты дождевой резины накануне сезона 2017 года, а сегодня стало известно, что эти заезды состоятся во Фьорано, сообщает AUTOSPORT.com.Тесты начнутся 9 февраля, а закончатся днем позже. В этом тестовом блоке будет использоваться машина-2015 Ferrari, модифицированная под регламент кампании 2017 года.Посредством проведения тестов в Pirelli хотят улучшить температурные характеристики дождевых шин в области их прогрева ввиду внедрения правила проведения рестартов со стартовой решетки в 2017-м.Следующие тесты дождевой резины должны состояться в предстоящие два месяца.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!