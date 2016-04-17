ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тесты дождевой резины Pirelli пройдут во Фьорано 9 и 10 февраля Ранее мы писали о том, что поставщик шин Pirelli проведет дополнительные двухдневные тесты дождевой резины накануне сезона 2017 года, а сегодня стало известно, что эти заезды состоятся во Фьорано, сообщает AUTOSPORT.com. Тесты начнутся 9 февраля, а закончатся днем позже. В этом тестовом блоке будет использоваться машина-2015 Ferrari, модифицированная под регламент кампании 2017 года. Посредством проведения тестов в Pirelli хотят улучшить температурные характеристики дождевых шин в области их прогрева ввиду внедрения правила проведения рестартов со стартовой решетки в 2017-м. Следующие тесты дождевой резины должны состояться в предстоящие два месяца.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 17 апреля «Спартак-Приморье» в рамках полуфинала за 5 место плей-офф Суперлиги будет принимать БК «Рязань». Начало матча в 17:00 (10:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника.... Подробнее Проведя свой первый сезон в Америке, Макс Чилтон, бывший пилот команды Marussia в Формуле 1, думает о продолжении своей карьеры, и в качестве одного из вариантов рассматривает переход в IndyCar.... Подробнее 8 января хоккейный клуб «Адмирал» в очередном матче розыгрыша Континентальной хоккейной лиги принимал нижнекамский «Нефтехимик». Матч закончился яркой победой приморской команды со счетом 3:1. В... Подробнее Открытый чемпионат собрал около двухсот участников со всего Приморья – начинающих борцов и опытных спортсменов. Соревновались в боевом искусстве представители семи районов Приморья. Каждый хотел... Подробнее 31 марта, в 12 часов, в районе станции Седанка в часовне Александра Невского состоится торжественное мероприятие по освящению знамени Казачьего эскадрона. В настоящее время часовня находится на... Подробнее По мнению Фелипе Массы, ростом результатов в субботу команда Williams обязана тому, что решила проблемы с шинами. Во время пятничных тренировок бразилец и его напарник Валттери Боттас испытывали... Подробнее После завершения тестов в Хересе пилоты Формулы 1 пришли к выводу, что с новыми машинами обращаться куда сложнее, чем с прежними... Подробнее 4 августа на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского оздоровительного лагеря «Горный» была организована и проведена Спартакиада детских загородных... Подробнее Константин Кравчук, Евгений Донской, Андрей Рублев и Карен Хачанов представят сборную России в матче Кубка Дэвиса против команды Испании под руководством Шамиля Анвяровича Тарпищева. Матч состоится... Подробнее Руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что американская команда могла бы помочь Ferrari развивать пилотов ее молодежной академии. К примеру, Эстебан Гутьеррес, выступающий за Haas в этом сезоне,... Подробнее