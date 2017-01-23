ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Лука ди Монтедземоло: Эра силовых установок - наша большая ошибка Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло признал, что совершил ошибку, поддержав идею внедрения новых гибридных моторов V6 с 2014 года. За трехлетнюю эру силовых установок Скудерия одержала лишь три победы в 2015-м и не сумела составить конкуренцию Mercedes. «Да, я допустил ошибку, – признал Лука. – Но я даже не мог себе представить, что могу поставить Ferrari в такое сложное положение. Моя команда ничего не боялась». В то же время не так давно ди Монтедземоло узнал, что Mercedes, доминирующая в Ф1 на протяжении последних трех лет, начала разрабатывать этот концепт двигателей еще десять лет назад. «Недавно в разговоре Ники Лауда признался мне, что Mercedes начала работать над этим концептом с 2007 года, – сказал ди Монтедземоло в интервью La Repubblica. – Вот почему они были столь убедительны в ходе переговоров относительно регламента».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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