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Эмерсон Фиттипальди, Pininfarina и HWA разработали суперкар

Двукратный чемпион Ф1 и победитель Инди-500 Эмерсон Фиттипальди совместно с известными конструкторскими компаниями Pininfarina и HWA разрабатывает серию суперкаров.

Первый суперкар под названием Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo будет представлен под баннером Fittipaldi Motors на Международном автоспортивном шоу в Женеве 7 марта.

В пресс-релизе Pininfarina говорится: «Миссия Фиттипальди состояла в применении опыта и знаний, полученных на протяжении автоспортивной карьеры, для создания нового автомобиля, от управления которым любители спорткаров со всего мира получат огромное удовольствие».

Кроме того, этот спорткар появится в знаменитой видеоигре Gran Turismo на платформе Sony Playstation.

Дополнительная информация о спорткаре будет оглашена в ближайшие дни.

A new moving masterpiece is born. @emmofittipaldi #EF7 Vision Gran Turismo by #Pininfarina will debut at @GimsSwiss March 7 @thegranturismo pic.twitter.com/C73x3QFSEr

— Pininfarina (@PininfarinaSpA) 1 февраля 2017 г.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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