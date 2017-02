ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эмерсон Фиттипальди, Pininfarina и HWA разработали суперкар Двукратный чемпион Ф1 и победитель Инди-500 Эмерсон Фиттипальди совместно с известными конструкторскими компаниями Pininfarina и HWA разрабатывает серию суперкаров. Первый суперкар под названием Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo будет представлен под баннером Fittipaldi Motors на Международном автоспортивном шоу в Женеве 7 марта. В пресс-релизе Pininfarina говорится: «Миссия Фиттипальди состояла в применении опыта и знаний, полученных на протяжении автоспортивной карьеры, для создания нового автомобиля, от управления которым любители спорткаров со всего мира получат огромное удовольствие». Кроме того, этот спорткар появится в знаменитой видеоигре Gran Turismo на платформе Sony Playstation. Дополнительная информация о спорткаре будет оглашена в ближайшие дни. A new moving masterpiece is born. @emmofittipaldi #EF7 Vision Gran Turismo by #Pininfarina will debut at @GimsSwiss March 7 @thegranturismo pic.twitter.com/C73x3QFSEr — Pininfarina (@PininfarinaSpA) 1 февраля 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







