Эмерсон Фиттипальди, Pininfarina и HWA разработали суперкар
Двукратный чемпион Ф1 и победитель Инди-500 Эмерсон Фиттипальди совместно с известными конструкторскими компаниями Pininfarina и HWA разрабатывает серию суперкаров.Первый суперкар под названием Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo будет представлен под баннером Fittipaldi Motors на Международном автоспортивном шоу в Женеве 7 марта.В пресс-релизе Pininfarina говорится: «Миссия Фиттипальди состояла в применении опыта и знаний, полученных на протяжении автоспортивной карьеры, для создания нового автомобиля, от управления которым любители спорткаров со всего мира получат огромное удовольствие».Кроме того, этот спорткар появится в знаменитой видеоигре Gran Turismo на платформе Sony Playstation.Дополнительная информация о спорткаре будет оглашена в ближайшие дни.A new moving masterpiece is born. @emmofittipaldi #EF7 Vision Gran Turismo by #Pininfarina will debut at @GimsSwiss March 7 @thegranturismo pic.twitter.com/C73x3QFSEr— Pininfarina (@PininfarinaSpA) 1 февраля 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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