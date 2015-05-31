Самые странные и веселые варианты дизайна шлема Льюиса Хэмилтона от болельщиков
На прошлой неделе трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон попросил своих подписчиков в Instagram помочь ему в создании дизайна шлема на сезон-2017.С помощью хэш-тега #LH44Design любой желающий может предложить свой вариант. Конечно, инициатива британца организовать конкурс заслуживает похвалы, но похоже, не все участники стремятся к победе и придумывают довольно странные идеи…Предлагаем вашему вниманию подборку самых нелепых, необычных и забавных вариантов. Some people aren't taking the #LH44Design competition very seriously... #f1 #lewishamilton #mercedesf1 #teamlhФото опубликовано WTF1 (@wtf1official) Янв 31 2017 в 5:11 PST И это только начало… #lh44design @lewishamiltonФото опубликовано RAHMAT SIWI ACK (@rsiwiack_28) Янв 31 2017 в 5:29 PST Глядя на такой шлем, Льюис будет не только вспоминать начало своей карьеры в картинге, но и дружбу с Нико Росбергом. #lh44design @lewishamilton#TeamLH#lh44design @mercedesAMGF1 Esse capacete esta com design de tdos os paises que o campeonato ira nesse ano de 2017 .Фото опубликовано Leticia Tavares (@letavaressp) Янв 26 2017 в 4:59 PST Герхард Бергер в своё время выступал в шлеме с изображениями национальных флагов, но, конечно, не с таким количеством. #lh44designФото опубликовано Mike Bray (Trek) (@trekboy101) Янв 28 2017 в 4:33 PST Такой вариант вполне заслуживает внимания. Льюис с мамой и надпись: «Нет ничего похожего на любовь матери и сына». #lh44design @lewishamiltonФото опубликовано GREG (@g.p.robertson) Янв 27 2017 в 5:04 PST #lh44design @lewishamiltonФото опубликовано GREG (@g.p.robertson) Янв 27 2017 в 5:03 PST Такой дизайн шлема, скорее, пришёлся бы по душе семикратному чемпиону MotoGP Валентино Росси, однажды выступившего с изображением собственного лица с открытом ртом на верхней части шлема. Inspired by all the things in which you believe and represent. . . . SENNA: "I am not designed for come second or third. I am designed to win.". . . MUHAMMAD ALI: "I dont wantto be you. I want to be me." . @lewishamilton . #LH44designФото опубликовано Ignacio Jose Dominguez Aracena (@ignacioda91) Янв 29 2017 в 10:37 PST Дань двум кумирам Льюиса – Айртону Сенне и Мохаммеду Али. Wij willen ook meespelen. #LH44DesignФото опубликовано TopGear Nederland (@topgear.nl) Янв 31 2017 в 5:16 PST Хорошая шутка, но не более того… @lewishamilton #LH44Design option4Фото опубликовано Gavin Keith Hough (@gkh_1) Янв 30 2017 в 2:46 PST Оригинально – все трассы чемпионата в одном месте. @lewishamilton #lh44design @LH44Design #lewishamilton #ram #capricorn #personalisedhelmet #F1 #firsttime #tattooist #fingerscrossed #dreaming @ffformula.1 @f1 @mercedesamgf1 #ipadpro #upadsketch #freehand #customforlewis #tattoostyle #ramyourwaybacktothetop #ram #capricorntattooФото опубликовано Francesca Allez (@fallez89) Янв 30 2017 в 2:10 PST Видимо, такой вариант связан с тем, что Льюис - козерог по гороскопу. #lh44design #TeamLH #design @monsterenergy @mercedesamgf1 @bellhelmetseurope @bose @epsonf1Фото опубликовано Syahada Dirga Chaniago (@dirrechaniago) Янв 30 2017 в 12:37 PST «Еда, сон, гонка». #lh44design My design for @lewishamilton's 2017 seasonФото опубликовано James Howlett (@clear_as_night) Янв 29 2017 в 3:13 PST Хэмилтон, конечно, любит тигров, но вряд ли настолько… Wir wollten uns auch mal am Wettbewerb beteiligen @lewishamilton #lh44design #f1 #formula1 #helmet #f1brosleagueФото опубликовано F1 Bros League (@f1brosleague) Янв 27 2017 в 6:49 PST После выбора такого дизайна шлема Нико Росберг точно забудет все былые обиды.Может быть, не стоит напоминать Льюису о гонке в Баку – единственном этапе чемпионате, где он пока не выигрывал?А этот дизайн одобрил даже Нико Росберг.«Выглядит хорошо», – написал чемпион мира-2016.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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