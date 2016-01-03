Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

АвтоВАЗ поделился подробностями новой «Нивы» - автоновости

АвтоВАЗ поделился подробностями новой «Нивы» - автоновостиАвтоВАЗ поделился подробностями новой «Нивы»

Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба отечественной компании АвтоВАЗ рассказала о процессе создания нового поколения популярного отечественного внедорожника Lada 4x4.

Российский автопроизводитель приступил к созданию третьего поколения внедорожника, который теперь именуется Lada 4x4 NG (New Generaltion). Как особо подчеркивают в компании, для реализации этого проекта специально была создана отдельная команда инженеров, которая не распыляет свои усилия на сторонние задачи.

«В компании создается специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan. Наша основная цель — создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков», - заявили официальные представители АвтоВАЗа.

В настоящее время специалисты занимаются изучением наиболее подходящего варианта платформы для новинки. При этом, не исключается и вариант с поперечным расположением двигателя, вместо текущего продольного. Аргументом в пользу этого является то, что использование подобной архитектуры в последние годы стало глобальным трендом в сегменте кроссоверов и внедорожников с силовыми агрегатами мощностью до 200 л.с..

Впрочем, окончательного решения пока еще не принято, но, по неофициальным данным, вероятность увидеть новую «Ниву» с поперечным расположением мотора очень высока.

К сожалению, пока в компании не называют даже ориентировочных сроков выхода новинки. Однако некоторые эксперты полагают, что предсерийная версия будет готова ближе ко II-ой половине будущего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:59      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«Форд Соллерс Холдинг» нарушил закон «О защите конкуренции» - автоновости
3-01-2016, 10:43, Автоновости
ФАС признала «Форд Соллерс Холдинг» виновным в сговоре с дилерами....
Подробнее
В Германии ожидается большой спрос на машины с автопилотом - автоновости
29-07-2015, 23:59, Автоновости
Немецкие специалисты ожидают высокий спрос на автомобили с автопилотом....
Подробнее
Ford приостановил серийную сборку тяжелых пикапов F-Series Super Duty - автоновости
15-10-2016, 09:01, Автоновости
Остановка конвейера, как утверждают в компании, вызвана «проблемами с комплектующими»....
Подробнее
Renault привезет в Россию новый Master
3-05-2014, 06:41, Автоновости
Премьера автомобиля запланирована на 29 апреля в рамках британской Выставки коммерческого транспорта-2014....
Подробнее
Lexus готовится вывести на российский рынок свой первый компактный кроссовер - автоновости
12-07-2014, 23:25, Автоновости
В Москве прошла закрытая презентация нового кроссовера Lexus NX от премиального суббренда японской компании Toyota Motor....
Подробнее
«Заряженные» Nissan Qashqai Nismo и Pulsar Nismo получат один и тот же двигатель - автоновости
20-07-2014, 13:07, Автоновости
Ателье Nismo оснастит заряженные версии моделей Nissan Qashqai и Pulsar 270-сильным турбодвигателем....
Подробнее
Peugeot опровергла информацию об уходе «208-ого» с российского рынка - автоновости
23-04-2016, 12:09, Автоновости
Peugeot 208 исчез только с русской версии сайта компании....
Подробнее
Mitsubishi Lancer получит дизельно-гибридую силовую установку
24-12-2013, 12:50, Автоновости
«Заряженный» вариант Mitsubishi Lancer будет значительно отличаться от стандартной версии. По слухам, новое поколение спорткара не только получит иную моторную гамму, но и другую платформу. Даже...
Подробнее
Volkswagen сделал удлиненную модификацию нового Tiguan - автоновости
16-12-2016, 16:52, Автоновости
Немецкий Tiguan L нового поколения появится вначале на китайском, а затем и на американском авторынках....
Подробнее
ГИБДД РФ поделилось статистикой аварий на российских дорогах - автоновости
19-05-2015, 06:53, Автоновости
По статистическим данным Госавтоинспекции, за четыре минувших месяца количество аварий на российских дорогах сократилось почти на 6%....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU