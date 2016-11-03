Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Jeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник - автоновости

Jeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник - автоновостиJeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник

Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Jeep готовится к скорому выходу на российский рынок внедорожника Compass нового поколения.

Впервые новинка была представлена широкой публике осенью прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Выставочный экземпляр был построен на глобальной платформе итальяно-американского альянса Fiat Chrysler Automobiles - FCA Small Wide 4x4, которую с ним разделили Fiat 500X и Jeep Renegade.

Моторная гамма автомобиля для южноамериканского рынка состоит из – 2,0-литрового «атмосферника» Tigershark с отдачей 166 л.с. и 170-сильного Multijet II аналогичного объема на тяжелом топливе. Для КНР базовым двигателем стал 1,4-литровый турбированный двигатель, а в более продвинутых версиях Compass оснащается атмосферным 2,4-литровым мотором с отдачей 174 л.с..

Сейчас же новый кроссовер появился на русскоязычной версии официального сайта американского автопроизводителя, что красноречиво указывает на намерения компании. В пресс-службе российского подразделения Jeep подтвердили, что автомобиль действительно пополнит российскую линейку, но пока не называются даже ориентировочная дата начала продаж.

Напомним, что на мировой авторынок Jeep Compass вышел в трех комплектациях - Sport, Longitude и Limited. В ближайшем будущем компания рассматривает возможность выпуска еще одной версии автомобиля под названием Trailhawk, предназначенной для эксплуатации в условиях бездорожья.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:49      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nissan показал новый гибридный двигатель - автоновости
3-11-2016, 21:06, Автоновости
«Зеленая» силовая установка будет использоваться в гибридной версии Note....
Подробнее
Chevrolet Corvette Stingray 2014 модельного года выходит на российский рынок - автоновости
28-04-2014, 21:50, Автоновости
На российском рынке официально стартовали продажи нового Chevrolet Corvette Stingray седьмого поколения....
Подробнее
Audi отправит на Луну полноприводный ровер - автоновости
29-09-2015, 20:56, Автоновости
Audi отправляется в космос....
Подробнее
Убытки Mitsubishi в 2015 финансовом году составят около 887 млн долларов - автоновости
24-03-2016, 21:57, Автоновости
Активы энергетических проектов Mitsubishi обесценились....
Подробнее
Geely отзывает свои автомобили в России - автоновости
2-09-2016, 17:08, Автоновости
В сервисные центры отправятся 63 седана Emgrand EC7....
Подробнее
Лимитированный Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet выйдет на российский рынок - автоновости
23-11-2016, 12:50, Автоновости
Немецкий автопроизводитель начнет принимать заказы на единственный кабриолет в линейке Maybach во II-ой половине 2017 года....
Подробнее
На российском рынке подешевели две востребованные модели от Renault - автоновости
8-04-2015, 07:40, Автоновости
Российское представительство французского автопроизводителя Renault сообщило о снижении цен на две свои популярные модели....
Подробнее
Renault пересмотрел цены на Duster и Sandero
12-04-2014, 23:21, Автоновости
Российский офис французской автомобилестроительной компании пересмотрел цены почти на весь модельный ряд, представляющий марку в России. Без изменений осталась цена Renault Logan и еще нескольких...
Подробнее
В июле продажи Toyota Group в России сократились почти на 22 процента - автоновости
15-08-2016, 03:42, Автоновости
В количественном выражении объем продаж японских автомобилей составил 8 809 экземпляров....
Подробнее
Volkswagen AG удвоил сумму инвестиций в Gett - автоновости
25-05-2016, 16:04, Автоновости
Конечная сумма инвестиции достигла 300 млн долларов....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU