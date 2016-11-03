Jeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник - автоновости

Американская компания Jeep готовится к скорому выходу на российский рынок внедорожника Compass нового поколения.

Впервые новинка была представлена широкой публике осенью прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Выставочный экземпляр был построен на глобальной платформе итальяно-американского альянса Fiat Chrysler Automobiles - FCA Small Wide 4x4, которую с ним разделили Fiat 500X и Jeep Renegade.

Моторная гамма автомобиля для южноамериканского рынка состоит из – 2,0-литрового «атмосферника» Tigershark с отдачей 166 л.с. и 170-сильного Multijet II аналогичного объема на тяжелом топливе. Для КНР базовым двигателем стал 1,4-литровый турбированный двигатель, а в более продвинутых версиях Compass оснащается атмосферным 2,4-литровым мотором с отдачей 174 л.с..

Сейчас же новый кроссовер появился на русскоязычной версии официального сайта американского автопроизводителя, что красноречиво указывает на намерения компании. В пресс-службе российского подразделения Jeep подтвердили, что автомобиль действительно пополнит российскую линейку, но пока не называются даже ориентировочная дата начала продаж.

Напомним, что на мировой авторынок Jeep Compass вышел в трех комплектациях - Sport, Longitude и Limited. В ближайшем будущем компания рассматривает возможность выпуска еще одной версии автомобиля под названием Trailhawk, предназначенной для эксплуатации в условиях бездорожья.