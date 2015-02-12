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В фонд персональной ответственности внесли средства 530 ТО

В фонд персональной ответственности внесли средства 530 ТО




На момент 30 января в фонд персональной ответственности при «Турпомощи» (ФПО) внесли средства 530 туроператоров. С таким отчетом выступил глава «Турпомощи» Александр Осауленко. Напомним, что официальный отведенный законом срок истекает 31.01.2017. В итоге, как и предсказывали эксперты, количество выездных туроператоров сократится в реестре примерно на 40–50% — с нынешних 700 до чуть более полутысячи.

В фонд персональной ответственности внесли средства 530 ТО

При этом среди оставшихся компаний многие — лишь клоны материнских турфирм, которые разделили себя на несколько десятков юрлиц (зачем компании прибегают к разделению юрлиц и как на этом экономят — читайте тут). В итоге реальных туроператоров останется на рынке совсем немного, что вызывает огромное беспокойство.

Так, согласно информации с сайта «Турпомощи», до 30 января 2017 года все туроператоры — действительные члены Ассоциации перечисляют взнос в фонд персональной ответственности в размере 1% общей цены реализованного турпродукта в сфере выездного туризма, полученной туроператором за 2016 (ч.3 ст.5 Федеральный закон от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность. При этом, туроператоры — действительные члены «Турпомощи», не имеющие данных об общей цене турпродукта за предыдущий год, «оплачивают взнос в фонд персональной ответственности в размере 100 тыс. руб, что было рекомендовано Наблюдательным Советом „Турпомощи“, (протокол № 15 от 22.11.2016)».

Оплата первоначального взноса в 100 тыс. руб. будет включена в последующую оплату годового взноса. Всего до 15 апреля нужно оплатить 1% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2016 год.

При этом взносы в фонд, согласно данным «Турпомощи», значительной частью турбизнеса оплачивались «в последний момент» — на момент пятницы в числе оплативших были всего 400 компаний. В день число компаний, оплачивающих взнос, возросло с 60 до 80, передает «Турпром».[xfields][/xfields]



Опубликовано:   Сегодня, 21:30      |      Категория:  Туризм
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