«Адмиральские» мастер-классы проведут для юных хоккеистов Уссурийска
В пятницу, 10 февраля, тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут на пришкольных хоккейных коробках уроки мастерства для мальчишек из Уссурийска
В гости к уссурийцам приедут Михаил Злобин и Кирилл Круглицкий.
Михаил Николаевич Злобин окончил Высшую школу тренеров в Омске, участвовал в двух молодежных чемпионах мира в составе сборной Казахстана, а с 2015 года стал наставником «Адмирала-2005».
Кирилл Александрович Круглицкий имеет диплом Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта Хабаровска, играл в чемпионате МХЛ в молодежных составах «Крыльев Советов» (Москва) и «Амурских Тигров» (Хабаровск). С 2015 года под его руководством занимаются игроки «Адмирала-2002» и «Адмирала-2003».
10 февраля Злобин и Круглицкий начнут работу в Уссурийске в 13.00. Открытые уроки пройдут на хоккейной коробке села Борисовка. Первыми учениками станут местные школьники и мальчишки из ближайшего села Корсаковка.
В 15.00 пройдет смена команд. Тренировку продолжат ученики 28-й и 130-й школ и команда от «Станции юных техников».
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