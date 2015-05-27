«Адмиральские» мастер-классы проведут для юных хоккеистов Уссурийска

В пятницу, 10 февраля, тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут на пришкольных хоккейных коробках уроки мастерства для мальчишек из Уссурийска

В гости к уссурийцам приедут Михаил Злобин и Кирилл Круглицкий.





Михаил Николаевич Злобин окончил Высшую школу тренеров в Омске, участвовал в двух молодежных чемпионах мира в составе сборной Казахстана, а с 2015 года стал наставником «Адмирала-2005».





Кирилл Александрович Круглицкий имеет диплом Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта Хабаровска, играл в чемпионате МХЛ в молодежных составах «Крыльев Советов» (Москва) и «Амурских Тигров» (Хабаровск). С 2015 года под его руководством занимаются игроки «Адмирала-2002» и «Адмирала-2003».





10 февраля Злобин и Круглицкий начнут работу в Уссурийске в 13.00. Открытые уроки пройдут на хоккейной коробке села Борисовка. Первыми учениками станут местные школьники и мальчишки из ближайшего села Корсаковка.

В 15.00 пройдет смена команд. Тренировку продолжат ученики 28-й и 130-й школ и команда от «Станции юных техников».

Пресс-служба ХК «Адмирал»