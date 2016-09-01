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Сотрудники полиции первыми выполнили нормативы комплекса ГТО во Владивостоке

Сотрудники полиции первыми выполнили нормативы комплекса ГТО во Владивостоке
Сегодня, 30 января, во Владивостоке первые спортсмены выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Горожане всех возрастов могли это сделать на стадионе «Строитель» в муниципальном центре тестирования. По подсчетам организаторов, участниками акции стали около ста человек.



«Мы возрождаем то, что давно забыто, - рассказал Александр Кисиль, заместитель начальника управления развития физкультуры и массового спорта администрации города. - В прошлом году тестировали школьников, сегодня свои силы впервые в современной истории Владивостока проверили и взрослые. Причем, выполнение норм ГТО не подразумевает участие в процессе каких-то определенных групп населения, например только спортсменов. Участником акции может стать каждый, для этого необходима лишь регистрация на сайте www.gto.ru и наличие справки от врача».



В первый день пройти тестирование норм ГТО изъявили сотрудники полиции во главе с начальником УМВД России по г. Владивостоку Сергеем Гусевым, а также предприниматели и спортсмены. Первопроходцем же акции стал сотрудник УМВД России по г. Владивостоку Михаил Овчинников.

«Признаюсь, в силу возраста не застал те времена, когда сдавать ГТО было нормой, - рассказал он. - И теперь с большим удовольствием нахожусь здесь, потому что считаю такие тесты обязательными для любого мужчины».



Участники тестирования должны были выполнить как обязательные, так и испытания на выбор. Например, для мужчин 18-29 лет обязательны бег на 100 м и 3 км, подтягивание на перекладине (или рывок гири), а также наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Из испытаний на выбор - бег на лыжах, прыжок в длину, метание спортивного снаряда. По результатам испытаний участник становится обладателем золотого, серебряного или бронзового знака ГТО.



Нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) можно будет выполнять в муниципальных центрах тестирования Владивостока круглый год. Ожидается, что участниками акции станут более 10 тысяч человек.

Пройти тестирование могут граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов по медицинским показаниям. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и обратиться в муниципальный центр тестирования.



Пресс-служба администрации г. Владивостока






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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