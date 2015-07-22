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"Адмирал" одержал волевую победу над "Слованом" в заключительном домашнем матче

"Адмирал" одержал волевую победу над "Слованом" в заключительном домашнем матче
На битву со «Слованом» «моряки» выходили без Мнацяна и Ткачёва – лидеры команды получили повреждения в победном матче с «Медвешчаком». Место Ткачёва в первой тройке занял Фисенко, а Самвела заменил Гавриленко. Игра для приморцев началась с испытания меньшинством – сдюжили. А продолжилась супершансом – две минуты розыгрыша 5 на 3 – увы, не забили. Зато взорвались дублем в равных составах, огорчив Браста с интервалом в 26 секунд.



Сначала Сигарёв, последний раз отличавшийся 12 ноября в матче с Ригой, порадовал роскошным кистевым на неудобной высоте с вершины правого круга вбрасывания – 1:0. Следом на добивании после щелчка Гавриленко удачно сработал Саюстов – 2:0.



Гости ответили во второй смене второго периода. Долго возил приморцев по их зоне, в итоге Штястны с ходу броском в дальний угол с пятака замкнул искусный пас из-за ворот – 2:1.



За 1.11 до сирены «Слован» снял вратаря и штурмовал вшестером, но «моряки» не дрогнули!



Адмирал (Владивосток) – Слован (Братислава) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



28 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5841 зритель (5550).



Судьи: Кулаков (Тверь), Фатеев (Омск).



Голы: 1:0 Сигарёв (Райт, Моррисонн, 15.15), 2:0 Саюстов (Фисенко, Гавриленко, 15.41), 2:1 Штястны (Чепчура, Еглич, 21.09).



Адмирал (4+2 к.ш.): Бобков;



Бартулис-к – Блум, Фисенко – Саюстов – Саболич;



Моррисонн (2) – Волченков, Краснослободцев – Райт – Горшков;



Земчёнок – Гавриленко, Казаков – Макаренко – Жафяров;



Курашов, Плотников (2) – Алексеев – Сигарёв, Барбашев.



Слован (10): Браст (58.49);



Серсен-к (2) – Кундратек, Чипчура – Таффе – Чичу (2);



Пластино – Шварни (2), Мусатов – Еглич – Штястны;



Староста – Лужа (2), Скалицки (2) – Лушняк – Вопелка;



Бачик – Росандич, Петопрсты – Шишка – Петраш.



Броски: 30 (15+8+7) – 21 (4+10+7).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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