"Адмирал" одержал волевую победу над "Слованом" в заключительном домашнем матче

На битву со «Слованом» «моряки» выходили без Мнацяна и Ткачёва – лидеры команды получили повреждения в победном матче с «Медвешчаком». Место Ткачёва в первой тройке занял Фисенко, а Самвела заменил Гавриленко. Игра для приморцев началась с испытания меньшинством – сдюжили. А продолжилась супершансом – две минуты розыгрыша 5 на 3 – увы, не забили. Зато взорвались дублем в равных составах, огорчив Браста с интервалом в 26 секунд.





Сначала Сигарёв, последний раз отличавшийся 12 ноября в матче с Ригой, порадовал роскошным кистевым на неудобной высоте с вершины правого круга вбрасывания – 1:0. Следом на добивании после щелчка Гавриленко удачно сработал Саюстов – 2:0.





Гости ответили во второй смене второго периода. Долго возил приморцев по их зоне, в итоге Штястны с ходу броском в дальний угол с пятака замкнул искусный пас из-за ворот – 2:1.





За 1.11 до сирены «Слован» снял вратаря и штурмовал вшестером, но «моряки» не дрогнули!





Адмирал (Владивосток) – Слован (Братислава) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).







28 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5841 зритель (5550).





Судьи: Кулаков (Тверь), Фатеев (Омск).







Голы: 1:0 Сигарёв (Райт, Моррисонн, 15.15), 2:0 Саюстов (Фисенко, Гавриленко, 15.41), 2:1 Штястны (Чепчура, Еглич, 21.09).





Адмирал (4+2 к.ш.): Бобков;





Бартулис-к – Блум, Фисенко – Саюстов – Саболич;





Моррисонн (2) – Волченков, Краснослободцев – Райт – Горшков;





Земчёнок – Гавриленко, Казаков – Макаренко – Жафяров;





Курашов, Плотников (2) – Алексеев – Сигарёв, Барбашев.





Слован (10): Браст (58.49);





Серсен-к (2) – Кундратек, Чипчура – Таффе – Чичу (2);





Пластино – Шварни (2), Мусатов – Еглич – Штястны;





Староста – Лужа (2), Скалицки (2) – Лушняк – Вопелка;





Бачик – Росандич, Петопрсты – Шишка – Петраш.





Броски: 30 (15+8+7) – 21 (4+10+7).







Пресс-служба ХК «Адмирал»