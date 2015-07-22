"Адмирал" одержал волевую победу над "Слованом" в заключительном домашнем матче
На битву со «Слованом» «моряки» выходили без Мнацяна и Ткачёва – лидеры команды получили повреждения в победном матче с «Медвешчаком». Место Ткачёва в первой тройке занял Фисенко, а Самвела заменил Гавриленко. Игра для приморцев началась с испытания меньшинством – сдюжили. А продолжилась супершансом – две минуты розыгрыша 5 на 3 – увы, не забили. Зато взорвались дублем в равных составах, огорчив Браста с интервалом в 26 секунд.
Сначала Сигарёв, последний раз отличавшийся 12 ноября в матче с Ригой, порадовал роскошным кистевым на неудобной высоте с вершины правого круга вбрасывания – 1:0. Следом на добивании после щелчка Гавриленко удачно сработал Саюстов – 2:0.
Гости ответили во второй смене второго периода. Долго возил приморцев по их зоне, в итоге Штястны с ходу броском в дальний угол с пятака замкнул искусный пас из-за ворот – 2:1.
За 1.11 до сирены «Слован» снял вратаря и штурмовал вшестером, но «моряки» не дрогнули!
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
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