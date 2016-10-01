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FAW планирует организовать серийное производство своих грузовиков в РФ - автоновости

FAW планирует организовать серийное производство своих грузовиков в РФ - автоновостиFAW планирует организовать серийное производство своих грузовиков в РФ

Автор фото: фликр.ком

Китайская компания First Automotive Works (FAW) планирует наладить сборку своих грузовых автомобилей на территории РФ.

Заниматься организацией серийного производства грузовиков FAW в нашей стране будет совместный проект китайского автопроизводителя и его российского партнера «Сумотори» - компания «Юбо-Сумотори», которая еще в 2015 году подписала соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток и недавно получила Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (World Manufacturer Identifier – WMI).

Собирать китайские грузовики планируется на мощностях предприятия «Техцентр Сумотори», расположенного в городе Артём. Первые HCV встанут на конвейер завода уже весной текущего года, но пока только в тестовом режиме.

«Следующим шагом к запуску производственной деятельности станет получение Сертификата одобрения типа транспортного средства», - заявил глава группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Совокупный объем средств, вложенных в этот проект, составляет 28 млн рублей. Предполагается, что проект будет способен обеспечить региону до 52 новых рабочих мест.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:48      |      Категория:  Автоновости
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