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Сотрудники Manor показали модель машины 2017 года

После решения о закрытии Manor в социальных сетях появилось изображение модели машины 2017 года для обдувки в аэродинамической трубе. Фотографию разместил один из сотрудников обанкротившейся конюшни Жуан Коррейя, работавший в отделе аэродинамики.

На изображении видна только передняя часть автомобиля, но заметно, что машина соответствует габаритам, установленным новым техническим регламентом.

Напомним, что работа над машиной была остановлена ещё в начале января, когда в Manor было введено внешнее управление. На поиск нового владельца у команды было лишь несколько недель, и эти поиски ничего не дали.

Сегодня администраторы сообщили, что в следующий вторник персонал будет распущен, а команда – закрыта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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