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«Спартак-Приморье» в тяжелой борьбе одолел «Иркут»

«Спартак-Приморье» в тяжелой борьбе одолел «Иркут»
Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Иркут» (Иркутск) 70:68 (16:19, 17:13, 19:19, 18:17)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 17 очков (8 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Ганькевич – 14 (13 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Матеюнас – 14 (3 подбора, 6 передач, 1 перехват), Бабайлов – 10 (5 подборов, 3 перехвата), Мартин – 7 (5 подборов), Анисимов – 3, Громыко – 2 (5 подборов), Сахаров – 2, Черныш – 1, Кирдячкин (3 подбора).



«Спартак-Приморье» одержал тяжелую победу на своей площадке над «Иркутом» со счетом 70:68. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, на счету которого 17 очков, а Александр Ганькевич оформил дабл-дабл: 14 очков и 13 подборов.

В отчетном матче за «Спартак» дебютировали двое: Андрей Кирдячкин и единственный в Суперлиге американский легионер Джастин Мартин, находящийся на просмотре в нашей команде.



«Иркут» выиграл только первую четверть, но весь матч держал в напряжении, и редко, когда одной из команд удавалось завладеть преимуществом больше, чем в одну атаку. В стартовом отрезке «Спартак» выровнял игру достаточно быстро, но четыре потери за 3 минуты не позволили завершить период в плюсе, хотя «трешка» Анисимова сократила преимущество гостей.



«-6» - максимальное отставание в матче, которое «Спартак» отыграл двумя атаками подряд: «трешкой» Бабайлова и данком с фолом Ганькевича после борьбы в центре площадки, - 25:25. Последняя атака в первой половине оставалась «Спартаку», но потеря Матеюнаса и перехват Варнакова отправили Муравьева затыкать сирену на перерыв – 33:32.



Стоит отметить, что в конце третьей четверти уже Кривошеев после шикарной передачи Матеюнаса отправлял на последний перерыв команды, при том что его попадание вывело в номинальные лидеры «Спартак» - 52:51. При этом Макс за этот отрезок насобирал из «краски» коллекцию из 9 очков.



В последней четверти команды одинаково успешно подбирали и использовали атаки второго шанса, одинаково успешно перестреливались с дистанции, и концовка оставляла шансы обеим, но защита хозяев в последней атаке гостей оказалась ключевой. Выигрывая с разницей всего в одно очко, Матеюнас, Бабайлов, Кривошеев и Мартин давлением в своей «краске» не дали Злобину доставить передачу под щит Захарову, и Саяпин был вынужден тактически фолить за полсекунды до конца, а Кривошеев, забив первый штрафной, тактически промазал второй, не дав шанса иркутянам на последнюю атаку. 70:68 – победа в первом матче домашней серии против гостей из Сибири.



Следующие два матча «Спартак-Приморье» также проведет на домашней площадке, 30 января и 1 февраля наша команда сыграет с БК «Новосибирск». Первая игра состоится в рамках регулярного чемпионата Суперлиги, вторая – в рамках четвертьфинала Кубка России. Начало обоих матчей в 19:00.



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Очень сложная игра, но победа – есть победа. Поэтому я благодарен ребятам за ту энергию, и то желание, которые они показали. Это, мне кажется, и предопределило победителя. Играли две равные команды, соседи по турнирной таблице, сначала они у нас два раза выиграли, сейчас мы два раза. Игры могут складывать по-разному, эта сложилась так – упорная борьба была до конца. «Иркут» - хорошая команда, похвала им, ну и нам. И еще раз говорю «спасибо» парням за эту победу!



Алексей Лобанов, главный тренер БК «Иркут»:

- Хорошая игра, думаю, зрителям понравилась: накал страстей, мужская борьба. Каждая команда хотела выиграть, и поздравляю вашу команду! Победили заслуженно. Статистика не врет – кто выигрывает подбор, тот выигрывает матч. А ваша команда превзошла именно в подборах на чужом щите, а это, я считаю, в итоге и сказалось. А покажи мы чуть получше процент забитых штрафных – и игра немножко другая была бы.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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