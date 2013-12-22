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BMW поделилась подробностями обновленного M3 - автоновости

BMW поделилась подробностями обновленного M3 - автоновостиBMW поделилась подробностями обновленного M3

Автор фото: фликр.ком

Немецкая компания BMW анонсировала грядущее обновление «заряженного» седана M3.

Для текущей генерации BMW M3 это уже второе обновление. Два года назад немецкий седан уже проходил через процедуру рестайлинга, одновременно с остальным семейством 3-Series, однако в компании посчитали, что в таком состоянии автомобиль встречать смену поколений не может, и провели процедуру еще раз.

После обновления новинка стала некоторыми чертами напоминать другого представителя M-линейки BMW – купе M4, которое недавно также прошло через комплекс улучшений. В частности, на это указывает характерный для «четверок» форм-фактор фронтальной оптики, плавно переходящей в радиаторную решетку.

Внутри автомобиля не поменяло практически ничего. Единственное заметное исключение составляют логотип спортивного подразделения компании на сиденьях. Впрочем, ранее сообщалось, что «заряженные» M3 и M4 2017 модельного года получат опциональную цифровую приборную панель, с возможностью кастомизации.

Под капотом автомобиля все как и прежде. Обновленный BMW M3, равно как и «четверка», будут оснащаться шестицилиндровым битурбированным силовым агрегатом с рабочим объемом 3,0 литра и мощностью 431 л.с.. В зависимости от комплектации он будет работать либо с механической, либо с роботизированной КПП. В первом варианте на разгон до 100 км/ч у седана уйдет 4,3 секунды, во втором – 4,1 секунды.

Кроме того, в качестве дополнительной опции клиентам компании будет предложен пакет Competition Package, который увеличивает мощность двигателя на 19 л.с., а время разгона до «сотни» на 0,1 секунды (с роботизированной «коробкой»).

Выход новинки на мировой авторынок назначен на март текущего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:02      |      Категория:  Автоновости
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