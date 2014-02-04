Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Модельный ряд Lamborghini может пополниться новым компактным спорткаром - автоновости

Модельный ряд Lamborghini может пополниться новым компактным спорткаром - автоновостиМодельный ряд Lamborghini может пополниться новым компактным спорткаром

Автор фото: фликр.ком

Руководство итальянской компании Lamborghini всерьез рассматривает возможность разработки совершенно нового компактного спорткара.

Об этом журналистам рассказал сам руководитель итальянского автопроизводителя Стефано Доменикали. По его словам, в компании не исключают появления в модельном ряду небольшого спортивного автомобиля.

Однако приступить к реализации этого проекта можно будет только после того, как третья модель компании – кроссовер Urus – встанет на конвейер и займет свою нишу на мировом авторынке. Впрочем, у аналитиков не вызывает сомнений будущий успех Urus, учитывая популярность как самого бренда, так и SUV-сегмента.

При этом Доменикали отметил, что в случае выхода четвертой модели, она обязательно унаследует часть узлов уже имеющихся моделей. В компании полагают, что единственно верным подходом к созданию спорткаров является использование модульной архитектуры.

«Мы не можем позволить себе два шасси, два двигателя, две коробки передач и так далее. Это нежизнеспособная схема с точки зрения бизнеса», - заявил он.

Напомним, что ранее Lamborghini объявила о начале сотрудничества с Массачусетским технологическим институтом (MIT). В рамках достигнутых договоренностей MIT и исследовательский отдел итальянского автопроизводителя займутся совместной разработкой материалов для «суперкара третьего тысячелетия».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 17:01      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Автомобили Lada подешевели до конца зимы - автоновости
4-02-2014, 09:12, Автоновости
Российский автогигант «АвтоВАЗ» объявил скидочную кампанию на самые популярные модели Lada....
Подробнее
Возвращение в семью - автоновости
5-09-2016, 08:55, Автоновости
Седан Renault Megane нового поколения присоединяется к респектабельному французскому «семейству», представленному хэтчбеком и универсалом....
Подробнее
После обновления стандартная Honda Civic получит двигатель от Civic Type R - автоновости
14-12-2014, 09:42, Автоновости
Японский автопроизводитель Honda планирует сделать компактный хэтчбек Civic мощнее....
Подробнее
Tesla Motors провалила план по реализации электрокаров во II-ом квартале текущего года - автоновости
6-07-2016, 03:52, Автоновости
Эксперты сомневаются, сможет ли компания выполнить годовой план....
Подробнее
Daimler рассматривает возможность размещения собственного производства в Петербурге - автоновости
4-01-2016, 11:40, Автоновости
Концерн Daimler не отказывается от планов по производству автомобилей бренда Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге....
Подробнее
Suzuki не спешит везти в Россию новый компакт
9-03-2014, 03:50, Автоновости
Продажи компактной модели Celerio стартуют в Европе в 2014 году. Возможность появления пятидверного хэтчбека в России пока не рассматривается....
Подробнее
Honda представила в Токио две модификации тюнингованного кроссовера Vezel - автоновости
4-02-2014, 00:21, Автоновости
Вслед за автомобилем Honda Fit нового поколения концерн Honda представил две новых модификации тюнингованного кроссовера Mugen Vezel Concept....
Подробнее
Datsun представил в России седан on-DO
9-04-2014, 05:40, Автоновости
Новинка японской компании, которая будет собираться на АвтоВАЗе, в продаже может появиться летом 2014 года....
Подробнее
MINI опубликовала российские цены нового Countryman - автоновости
6-12-2016, 16:44, Автоновости
Ценник нового поколения британского кроссовера стартует от 1 690 000 рублей....
Подробнее
«Заряженные» модификации автомобилей Volvo поступят на рынок в следующем году
29-11-2013, 01:30, Автоновости
Совместно со своим партнером — спортивной командой Polestar — компания Volvo разработала так называемые «горячие» версии седана S60 и универсала V60. От базовых автомобилей внешне «зажигалки»...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU