Модельный ряд Lamborghini может пополниться новым компактным спорткаром - автоновости
Модельный ряд Lamborghini может пополниться новым компактным спорткаром
Автор фото: фликр.ком
Руководство итальянской компании Lamborghini всерьез рассматривает возможность разработки совершенно нового компактного спорткара.
Об этом журналистам рассказал сам руководитель итальянского автопроизводителя Стефано Доменикали. По его словам, в компании не исключают появления в модельном ряду небольшого спортивного автомобиля.
Однако приступить к реализации этого проекта можно будет только после того, как третья модель компании – кроссовер Urus – встанет на конвейер и займет свою нишу на мировом авторынке. Впрочем, у аналитиков не вызывает сомнений будущий успех Urus, учитывая популярность как самого бренда, так и SUV-сегмента.
При этом Доменикали отметил, что в случае выхода четвертой модели, она обязательно унаследует часть узлов уже имеющихся моделей. В компании полагают, что единственно верным подходом к созданию спорткаров является использование модульной архитектуры.
«Мы не можем позволить себе два шасси, два двигателя, две коробки передач и так далее. Это нежизнеспособная схема с точки зрения бизнеса», - заявил он.
Напомним, что ранее Lamborghini объявила о начале сотрудничества с Массачусетским технологическим институтом (MIT). В рамках достигнутых договоренностей MIT и исследовательский отдел итальянского автопроизводителя займутся совместной разработкой материалов для «суперкара третьего тысячелетия».
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