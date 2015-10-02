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В Арсеньеве прошло совещание по актуальным вопросам модернизации системы подготовки спортивного резерва

В Арсеньеве прошло совещание по актуальным вопросам модернизации системы подготовки спортивного резерва
20 января в Арсеньевском городском округе прошел семинар-совещание по актуальным вопросам модернизации системы подготовки спортивного резерва.

В администрации города собрались более 20 специалистов органа местного самоуправления в области физической культуры и спорта, директора, заместители, инструктора-методисты МБУ СЦПОР по тяжелой атлетике «Богатырь», физкультурно-спортивных центров «Полет», «Юность» и «Восток».

Проведение мероприятия было инициировано инструктором-методистом ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Александрой Тазиевой. На семинаре были рассмотрены вопросы по преобразованию муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, разработке и реализации программ спортивной подготовки на основе федеральных стандартов по видам спорта, внедрению профессионального стандарта «Тренер» и другие актуальные вопросы, касающиеся системы подготовки спортивного резерва.

Участники семинара посетили специализированный центр подготовки олимпийского резерва по тяжелой атлетике «Богатырь», который в декабре 2016 года получил спортивное оборудование по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Оборудование включает в себя 290 единиц тренажеров и инвентаря, предназначенных для специальной и общефизической подготовки. Часть специализированного оборудования, предназначенного для занятий тяжелой атлетикой, уже установлено в двух залах центра.

«На сегодняшний день более 140 спортсменов на этапах спортивной подготовки, начиная от начальной до этапа высшего спортивного мастерства, проходят круглогодичный тренировочный процесс. Уверен, что современное оборудование позволит вывести процесс спортивной подготовки на новый уровень и улучшить спортивные результаты атлетов», – отметил директор центра подготовки по тяжелой атлетике Роман Хаматшин.

Уличное оборудование, включающее крытый тренажерный комплекс для проведения самостоятельных и групповых занятий по фитнесу на открытом воздухе, будет установлено с наступлением положительных температур на прилегающей территории центра.

Добавим, что СЦПОР по тяжелой атлетике «Богатырь» включен во Всероссийский перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов с наименованием «Олимпийский».

Всего на территории Приморского края три физкультурно-спортивных организации включены в вышеуказанный перечень: одно федерального значения, одно - краевого и одно - муниципального.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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