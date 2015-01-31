ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Спорту в Находке все возрасты покорны: клуб пенсионеров «Новая волна» отметил первую годовщину



Объединение базируется с января 2016 года в муниципальном учреждении «Физкультура и здоровье», дает мастер-классы на открытых площадках и демонстрирует свои достижения на городских мероприятиях. В рядах формирования насчитывается 50 человек, и это не предел. После выступлений к «Новой волне» примыкают новые последователи здорового образа жизни. С первой значимой датой объединение поздравили депутат находкинской думы и директор учреждения «Физкультура и здоровье» Рита Подкорытова, а также главный специалист отдела по связям с общественностью администрации города Светлана Якименко.

«Ваши установки на здоровый образ жизни, позитивный жизненный заряд – пример для всех жителей города. Занятия в клубе «Новая волна» выводят жизнь находкинцев «серебряного возраста» на новый качественный уровень, дает импульс социальной активности, необходимой в любом возрасте», - отметила Рита Подкорытова. К поздравлениям присоединился депутат Роман Постоленко. В честь дня рождения клубу «Новая волна» подарили билеты в кинотеатр «Русь».

Организационную работу формирования ведет Наталья Некрасова, с активистами также занимаются квалифицированные тренеры. Благодаря известной спортсменке, руководителю центра зимнего плавания Людмиле Смоляковой в Находке популярен необычный вид оздоровительной практики, китайская дисциплина тайцзы юличо. Комплекс упражнений со специальной ракеткой и мячом был создан врачом из КНР для людей старшего поколения. Занятия позволяют сохранять до глубокой старости гибкость и подвижность суставов, тренируют все группы мышц и зрение. Посетителям также предлагают другие виды физической активности, которая дается в соответствии с возрастными особенностями старшего поколения. Клуб «Новая волна» - ядро проекта «Социальные танцы», который уже несколько лет ведут сотрудники «Физкультуры и здоровья» Ирина и Олег Халиковы. Инициаторы объединяют всевозможные стили и вместе с участниками проекта исполняют под музыку элементы сиртаки, латины, современных направлений. Набор движений простой, не требующий специальной подготовки: основная задача «Социальных танцев» – не выступление на сцене, а радость от активного времяпровождения.

В планах Натальи Некрасовой – развивать формирования, подобные «Новой волне» на базе других клубов общения пенсионеров по месту жительства. «Посильная физическая нагрузка необходима в любом возрасте. В нашем случае это также профилактика различных болезней. Хочется, чтобы встречи горожан, закончивших трудовую деятельность, переросли в нужные для здоровья акции. В посиделках за чашкой чая, конечно, есть безусловная польза, но, как известно, движение – основа жизни», - убеждена энтузиаст.

Занятия в клубе «Новая волна» идут на безвозмездной основе, единомышленников призывают присоединиться к объединению. В зависимости от возраста, активисты разбиты на две группы. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 11.00 в спортивном зале «Физкультуры и здоровья». Муниципальное учреждение расположено по адресу ул. Спортивная, 3а (Южный микрорайон, остановка автобуса № 2 «Телеателье»); справки по телефону 69 32 18. С наступлением тепла занятия перенесут на открытую площадку.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа



Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В субботу, 31 января, в 11 часов в краевом Доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет открытый личный кубок города Владивостока по самбо среди девушек, посвященный памяти мастера спорта... Подробнее 10 июля (пятница) в 16.00 состоится открытая тренировка мужской российской сборной по теннису, приехавшей во Владивосток на матч Кубка Дэвиса Россия – Испания. В составе сборной России на предстоящем... Подробнее Завершился первый гоночный день международных матчевых гонок II грейда ISAF, проходящих в рамках парусного фестиваля «Кубок «Семь футов 2014» во Владивостоке. На акваторию Амурского залива вышли 10... Подробнее В последний момент стало известно, что Харрисон Скотт заменит болеющего Никиту Мазепина на этапе F3 Masters в Зандворте. 20-летний британец сейчас занимает третью строчку в общем зачете еврокубка... Подробнее Главный инженер Williams Роб Смедли считает, что команде не стоит изменять своей философии и разрабатывать автомобиль специально для медленных трасс. На Гран При Монако команда из Гроува сумела... Подробнее Лидер первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне Пастор Мальдонадо отметил надежность новой машины. Такое заявление венесуэлец сделал, несмотря на две остановки на трассе с утра, когда по его вине... Подробнее Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке федерации хоккея г. Владивостока, федерации хоккея г. Артема и администрации Артемовского городского округа,... Подробнее Пилот Yamaha Хорхе Лоренсо продемонстрировал лучшее время в первой тренировке в Катаре. Действующий чемпион мира проехал свой быстрейший круг за 1.55,440. Ближайшим преследователем испанского гонщика... Подробнее В эти выходные пройдут матчи 21 тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ. В субботу футболисты "Луча-Энергии" вылетают в Москву, откуда направятся в Нижний Новгород. Там наша команда в рамках ФОНБЕТ-Первенства... Подробнее Одной из площадок МедиаСаммита вот уже третий год становится футбольное поле кампуса ДВФУ. Традиционная встреча команды власти и бизнеса с командой журналистов в этот раз завершилась с разгромным... Подробнее