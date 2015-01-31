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Спорту в Находке все возрасты покорны: клуб пенсионеров «Новая волна» отметил первую годовщину

Спорту в Находке все возрасты покорны: клуб пенсионеров «Новая волна» отметил первую годовщину

Объединение базируется с января 2016 года в муниципальном учреждении «Физкультура и здоровье», дает мастер-классы на открытых площадках и демонстрирует свои достижения на городских мероприятиях. В рядах формирования насчитывается 50 человек, и это не предел. После выступлений к «Новой волне» примыкают новые последователи здорового образа жизни. С первой значимой датой объединение поздравили депутат находкинской думы и директор учреждения «Физкультура и здоровье» Рита Подкорытова, а также главный специалист отдела по связям с общественностью администрации города Светлана Якименко.
«Ваши установки на здоровый образ жизни, позитивный жизненный заряд – пример для всех жителей города. Занятия в клубе «Новая волна» выводят жизнь находкинцев «серебряного возраста» на новый качественный уровень, дает импульс социальной активности, необходимой в любом возрасте», - отметила Рита Подкорытова. К поздравлениям присоединился депутат Роман Постоленко. В честь дня рождения клубу «Новая волна» подарили билеты в кинотеатр «Русь».
Организационную работу формирования ведет Наталья Некрасова, с активистами также занимаются квалифицированные тренеры. Благодаря известной спортсменке, руководителю центра зимнего плавания Людмиле Смоляковой в Находке популярен необычный вид оздоровительной практики, китайская дисциплина тайцзы юличо. Комплекс упражнений со специальной ракеткой и мячом был создан врачом из КНР для людей старшего поколения. Занятия позволяют сохранять до глубокой старости гибкость и подвижность суставов, тренируют все группы мышц и зрение. Посетителям также предлагают другие виды физической активности, которая дается в соответствии с возрастными особенностями старшего поколения. Клуб «Новая волна» - ядро проекта «Социальные танцы», который уже несколько лет ведут сотрудники «Физкультуры и здоровья» Ирина и Олег Халиковы. Инициаторы объединяют всевозможные стили и вместе с участниками проекта исполняют под музыку элементы сиртаки, латины, современных направлений. Набор движений простой, не требующий специальной подготовки: основная задача «Социальных танцев» – не выступление на сцене, а радость от активного времяпровождения.
В планах Натальи Некрасовой – развивать формирования, подобные «Новой волне» на базе других клубов общения пенсионеров по месту жительства. «Посильная физическая нагрузка необходима в любом возрасте. В нашем случае это также профилактика различных болезней. Хочется, чтобы встречи горожан, закончивших трудовую деятельность, переросли в нужные для здоровья акции. В посиделках за чашкой чая, конечно, есть безусловная польза, но, как известно, движение – основа жизни», - убеждена энтузиаст.
Занятия в клубе «Новая волна» идут на безвозмездной основе, единомышленников призывают присоединиться к объединению. В зависимости от возраста, активисты разбиты на две группы. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 11.00 в спортивном зале «Физкультуры и здоровья». Муниципальное учреждение расположено по адресу ул. Спортивная, 3а (Южный микрорайон, остановка автобуса № 2 «Телеателье»); справки по телефону 69 32 18. С наступлением тепла занятия перенесут на открытую площадку.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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