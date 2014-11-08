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Стали известны технические характеристики нового поколения Hyundai Solaris - автоновости

Стали известны технические характеристики нового поколения Hyundai Solaris - автоновостиСтали известны технические характеристики нового поколения Hyundai Solaris

Автор фото: фликр.ком

Федеральная агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало на своем официальном сайте Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российскую версию второго поколения Hyundai Solaris.

Южнокорейский автопроизводитель активно готовится к официальной презентации нового поколения абсолютного бестселлера российского рынка – седана Solaris. Официально технические детали новинки не разглашаются, однако сегодня в электронной базе документов Росстандарта появилось ОТТС на эту модель, откуда можно почерпнуть всю необходимую информацию о грядущей новинке.

Так, габаритные размеры второго поколения Solaris составляют – 4 405 мм в длину (размер колесной базы – 2 600 мм), 1 729 мм в ширину и 1 469 мм в высоту. Таким образом, новинка на 25 мм длиннее и на 9 мм выше своего китайского «собрата» - Hyundai Verna, второе поколение которого показали еще в прошлом году.

Как и предполагалось ранее, моторная гамма не претерпела существенных изменений, за единственным исключением. Базовый 1,4-литровый двигатель был дефорсирован со старых 107 л.с. (135 Нм) до 99 л.с. (132 Нм), что, несомненно, негативно отразится на динамических характеристиках автомобиля, но взамен позволит владельцам сократить выплаты по транспортному налогу.

Старый 1,6-литровый силовой агрегат перекочевал в моторную гамму новинки с единственным минорым изменением – его крутящий момент был снижен до 150 Нм, при этом мощность осталась прежней (123 л.с.).

Оба двигателя теперь будут поставляться с шестиступенчатыми «коробками» - механической или автоматической, в зависимости от комплектации. Напомним, что ранее версия с 1,4-литровым мотором комплектовалась либо 5-ступенчатой МКПП, либо 4-ступенчатой АКПП.

В список технического оснащения нового южнокорейского седана, помимо обязательной системы ЭРА-ГЛОНАС, войдут: комплект подушек безопасности, датчик давления в шинах, система динамической стабилизации, кондиционер, система обогрева для боковых зеркал, электропривод для стеклоподъемников, а также 15-ти и 16-дюймовые колесные диски.

Напомним, что официальная презентация второго поколения Hyundai Solaris состоится 6-ого февраля текущего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:04      |      Категория:  Автоновости
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