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В Лесозаводске пройдет краевой турнир по кикбоксингу

В Лесозаводске пройдет краевой турнир по кикбоксингу
3-5 февраля в г. Лесозаводске, в спорткомплексе «Чемпион» (ул. Спортивная, 5), состоятся Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Начало в 11.00 часов.



Соревнования являются отборочными. Сильнейшие спортсмены по итогам турнира примут участие в Чемпионате и Первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу, которые будут проводиться в марте в г. Хабаровске.

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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