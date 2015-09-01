В Лесозаводске пройдет краевой турнир по кикбоксингу
3-5 февраля в г. Лесозаводске, в спорткомплексе «Чемпион» (ул. Спортивная, 5), состоятся Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Начало в 11.00 часов.
Соревнования являются отборочными. Сильнейшие спортсмены по итогам турнира примут участие в Чемпионате и Первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу, которые будут проводиться в марте в г. Хабаровске.
Команда Williams заменила шасси на FW38 Фелипе Массы в Спа. На протяжении последних трех Гран При начиная с Сильверстоуна Фелипе использовал шасси "04". Ни в одной из этих гонок бразильцу не удалось...
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