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Берни Экклстоун: Я больше не руковожу Формулой 1

Берни Экклстоун больше не является владельцем коммерческих прав Ф1, как сообщают в Auto Motor und Sport.

23 января глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун покинул свою должность. Слухи о подобном решении новых владельцев коммерческих прав Ф1 американской корпорации Liberty Media ходили последнюю неделю, однако только сегодня стали известны детали.

Берни Экклстоун может покинуть Формулу 1

Пока что официального подтверждения не последовало, тем не менее журналисты немецкого издания смогли связаться с Экклстоуном, который подтвердил: «Сегодня меня сместили. Я ухожу, и это официально. Больше я не руковожу Формулой 1 — этим занимается Чейз Кэри».

Таким образом, 62-летний американец занимает две должности одновременно. Он является президентом и председателем Ф1.

Сообщается, что Экклстоун получит должность почетного президента. Сам Берни прокомментировал это так: «Моя новая должность звучит очень по-американски. Почетный президент. Окей, только я не представляю, что это вообще значит».

Берни Экклстоун: Теперь уже не я диктую условия в Ф1

Отныне 86-летний англичанин не сможет влиять на решения правообладателей, FIA и команд.

«Сейчас моя работа стала спокойнее, — продолжил Берни. — Возможно, я и приеду на Гран При, ведь у меня там много друзей. Да и денег мне хватит, чтобы посещать гонки».

Говоря о своей позиции во Всемирном Совете FIA по автоспорту, Экклстоун заметил: «Я должен обсудить этот вопрос с Жаном Тодтом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:10      |      Категория:  Все новости » Спорт
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