Берни Экклстоун: Я больше не руковожу Формулой 1

Берни Экклстоун больше не является владельцем коммерческих прав Ф1, как сообщают в Auto Motor und Sport.23 января глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун покинул свою должность. Слухи о подобном решении новых владельцев коммерческих прав Ф1 американской корпорации Liberty Media ходили последнюю неделю, однако только сегодня стали известны детали.Берни Экклстоун может покинуть Формулу 1Пока что официального подтверждения не последовало, тем не менее журналисты немецкого издания смогли связаться с Экклстоуном, который подтвердил: «Сегодня меня сместили. Я ухожу, и это официально. Больше я не руковожу Формулой 1 — этим занимается Чейз Кэри».Таким образом, 62-летний американец занимает две должности одновременно. Он является президентом и председателем Ф1.Сообщается, что Экклстоун получит должность почетного президента. Сам Берни прокомментировал это так: «Моя новая должность звучит очень по-американски. Почетный президент. Окей, только я не представляю, что это вообще значит».Берни Экклстоун: Теперь уже не я диктую условия в Ф1Отныне 86-летний англичанин не сможет влиять на решения правообладателей, FIA и команд.«Сейчас моя работа стала спокойнее, — продолжил Берни. — Возможно, я и приеду на Гран При, ведь у меня там много друзей. Да и денег мне хватит, чтобы посещать гонки».Говоря о своей позиции во Всемирном Совете FIA по автоспорту, Экклстоун заметил: «Я должен обсудить этот вопрос с Жаном Тодтом».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Пятикратный чемпион мира по джиу-джитсу, чемпион Европы, двукратный победитель Всемирных игр боевых искусств (2010 - Пекин, 2013 - Санкт-Петербург) Павел Коржавых будет представлять Россию на "Битве...
Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр заявил, что у Альфонсо Селиса, который недавно стал пилотом команды по развитию, нет никаких гарантий относительно получения места основного гонщика...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!