ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Только для своих - автоновости Концепт Qoros 3 - Только для своих



Компания Qoros обнародовала информацию о новом купе-кроссовере 3 GT, разработанном на основе модели Qoros 3 с кузовом седан По сути, разработчики пошли дорогой Volvo с ее S60 Cross Country. Седану увеличили дорожный просвет до 170 мм и снабдили его пластиковой защитой бамперов, порогов и колесных арок. Новинка оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л.с., знакомым по другим моделям марки. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или секвентальный «робот» DCT. Привод исключительно передний. Напомним, что марка Qoros была основана компанией Chery и израильским холдингом Israel Corporation в 2007 году. Модельная линейка включает седан и хэтчбек Qoros 3, а также кроссоверы Qoros 3 City SUV и Qoros 5. Новый купе-кроссовер пока планируется продавать лишь на рынке КНР.

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 17:08 | Категория: Автоновости Вернуться

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