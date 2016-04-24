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Lada XRay не приедет в Европу - автоновости

Lada XRay не приедет в Европу - автоновостиLada XRay не приедет в Европу

Автор фото: фликр.ком

Отечественная компания АвтоВАЗ не планирует организовывать поставки новых кроссоверов Lada XRay на европейский авторынок.

Как сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу российского автопроизводителя Ян Птачек, с российских предприятий будут отгружаться на продажу в страны Европы только седаны Lada Vesta, экспортировать же вторую недавнюю новинку российского автопрома – кроссовер XRay – пока не планируется.

«Прежде всего, наши традиционные рынки – это рынки стран СНГ. Если мы хотим увеличить экспорт бренда Lada, мы должны фокусироваться на них: здесь для нас самые большие возможности. Мы фокусируемся на некоторых европейских рынках, как, например, Германия и Венгрия. Могу сказать вам, что мы, совместно с немецким импортером, запустим продажи Lada Vesta в Германии в ближайшие недели. Мы уже отправляем первые машины туда и сейчас в процессе организации мероприятия в Гамбурге. Аналогичное мероприятие планируется и в Венгрии, там мы тоже запустим продажи Vesta. Поставки Lada XRay в Европу не планируются», - заявил он.

Напомним, что ранее новый глава АвтоВАЗа Николя Мор рассказал журналистам, рынки каких именно стран интересуют компанию в первую очередь. В их числе оказались страны Ближневосточного региона, Латинской Америки и Африканского континента. Среди европейских рынков наиболее перспективными эксперты компании видят рынки ФРГ, Словакии, Венгрии, Сербии и страны Прибалтики.

Однако, несмотря на отказ от экспорта потенциально привлекательного ждя европейских потребителей автомобиля, компания в этом году планирует нарастить объемы экспортных поставок, как минимум, на 50%. «Из месяца в месяц мы теперь увеличиваем экспорт. В этом (2016-ом, прим. ред.) году мы поставили на экспорт около 20 тысяч автомобилей, и план как минимум на 50% больше в следующем году», - заявил Мор.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:08      |      Категория:  Автоновости
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