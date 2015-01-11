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Lada доминирует на российском рынке подержанных автомобилей - автоновости

Lada доминирует на российском рынке подержанных автомобилей - автоновостиLada доминирует на российском рынке подержанных автомобилей

Автор фото: фликр.ком

Согласно результатам исследования о состоянии вторичного авторынка в России в 2016 году, проведенного аналитическим агентством Автостат, самыми популярными подержанными автомобилями стали отечественные автомобили Lada.

Как указывается в исследовании аналитиков, общий объем вторичного российского рынка в 2016 году был зафиксирован на уровне 5 193 236 экземпляров, что на 6% превышает результаты 2015 года. В декабре же, напротив, на вторичном рынке наблюдалось незначительно сокращение объемов продаж на уровне 0,7%, до 440 754 экземпляров.

Самым популярным подержанным автомобилем у российских потребителей в 2016 году стала отечественная Lada 2114. За год на вторичном рынке было продано 156 815 таких автомобилей – на 0,1% или на 192 шт. больше, чем годом ранее. За последний месяц отчетного периода объемы реализации подержанных Lada 2114 составили 13 542 экземпляра, при падении в 4,7%.

Вторую строчку рейтинга также занимает автомобиль АвтоВАЗа – Lada 2107. В прошлом году подержанные автомобили этой модели разошлись в количестве 145 771 экземпляра, падение в годовом отношении составило 11,7%. В декабре же россияне перепродали 11 303 таких автомобиля – на 16,1% меньше, чем в декабре 2015 года.

«Тройку» лидеров общего рейтинга вторичного рынка закрывает самая популярная подержанная иномарка – американский Ford Focus. За отчетный период в России было продано 129 253 экземпляра этой модели, что на 10,1% выше результатов позапрошлого года. В декабре объемы реализации подержанных «Focus’ов» составили 11 032 шт., прирост к АППГ составил 1,6%.

Следующие три места в рейтинге также принадлежат продукции АвтоВАЗа – это Lada 2110 (124 559 шт., -7,6%), Lada 2170 (99 451 шт., +12%) и Lada 4x4 (98 337 шт., -0,4%).


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:04      |      Категория:  Автоновости
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