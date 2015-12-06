Dodge анонсировал выход самой мощной модификации Challenger - автоновости

Американская компания Dodge опубликовала еще один тизер самой мощной модификации легендарного маслкара Challenger.

На данный момент, любителям быстрых маслкаров американский автопроизводитель может предложить Dodge Challenger Hellcat с восьмицилиндровым 6,2-литровым силовым агрегатом, который за счет механического компрессора может выдать до 717 л.с.. Такой двигатель может обеспечить автомобилю разгон с места до первой «сотни» всего за 3,5 секунды, при максимальной скорости 320 км/ч. Однако некоторым клиентам мало и этого.

Специально для них специалисты Dodge разработали еще более быструю модификацию Challenger под названием Demon. Пока о нем известно очень мало, да и в компании утверждают, что полные технические характеристики будут раскрыты только в ходе официально презентации, которая состоится в рамках Нью-Йоркского моторшоу в апреле этого года.