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Dodge анонсировал выход самой мощной модификации Challenger - автоновости

Dodge анонсировал выход самой мощной модификации Challenger - автоновостиDodge анонсировал выход самой мощной модификации Challenger

Американская компания Dodge опубликовала еще один тизер самой мощной модификации легендарного маслкара Challenger.

На данный момент, любителям быстрых маслкаров американский автопроизводитель может предложить Dodge Challenger Hellcat с восьмицилиндровым 6,2-литровым силовым агрегатом, который за счет механического компрессора может выдать до 717 л.с.. Такой двигатель может обеспечить автомобилю разгон с места до первой «сотни» всего за 3,5 секунды, при максимальной скорости 320 км/ч. Однако некоторым клиентам мало и этого.

Специально для них специалисты Dodge разработали еще более быструю модификацию Challenger под названием Demon. Пока о нем известно очень мало, да и в компании утверждают, что полные технические характеристики будут раскрыты только в ходе официально презентации, которая состоится в рамках Нью-Йоркского моторшоу в апреле этого года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:47      |      Категория:  Автоновости
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