Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Тото Вольф: Однолетний контракт Валттери Боттаса дает Mercedes свободу в выборе пилота на 2018 год

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф заявил, что однолетний контракт с Валттери Боттасом на сезон-2017 открывает перед немецкой командой широкий выбор в поиске пилота на кампанию-2018.

Дело в том, что когда чемпион мира-2016 Нико Росберг объявил о завершении карьеры, все сильнейшие гонщики уже были связаны контрактами со своими командами на 2017 год. Mercedes удалось договориться с Williams по Боттасу, который и станет новым напарником для Льюиса Хэмилтона в грядущем сезоне.

Тото Вольф: Льюис считает Валттери славным парнем

Тем не менее это вовсе не гарантирует финну место в Mercedes в 2018-м, потому что в конце этого года на трансферный рынок выходят многократные чемпионы мира Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо.

Мика Сало об однолетнем контракте Боттаса: Странное решение, очень странное

«Мы бы не выбрали Валттери, если бы не были уверены в том, что он достаточно хорош для Mercedes, – сказал Вольф. – Но также нужно учитывать и тот факт, что рынок пилотов сейчас очень динамичен.

В следующем году будет большой выбор: молодые пилоты, Себастьян, Фернандо, Валттери. Вот что нам нужно понять. Валттери тоже прекрасно понимает ситуацию.

В то же время мы верим в то, что он может остаться с нами надолго, но нужно посмотреть на то, каким образом пройдет этот сезон».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Porsche и G-Drive Racing на поуле марафона
17-06-2016, 10:45, Спорт
Заводская команда Porsche заняла первый ряд стартового поля 84-й в истории гонки «24 часа Ле-Мана» после двух заключительных квалификационных сессий, испорченных дождём. В среду вечером в первой...
Подробнее
В Toyota перетасовали состав экипажей накануне очередного сезона WEC
13-02-2014, 18:22, Спорт
Накануне старта нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в команде Toyota решили изменить составы своих экипажей. Николя Лапьер, в прошлом году выступавший вместе с Алексом...
Подробнее
Фернандо Алонсо: McLaren способна отыграть у конкурентов 2,5 секунды
23-10-2015, 07:55, Спорт
Пилот McLaren Фернандо Алонсо считает, что команде из Уокинга по силам отыграть 2,5 секунды у конкурентов в преддверии старта сезона 2016 года. «Если мы ускоримся на 2,5 секунды, мы выиграем в...
Подробнее
Джолион Палмер: Я считаю, что ограничения на радиообмены необходимы Ф1
29-06-2016, 15:08, Спорт
Несмотря на то, что некоторые пилоты Ф1 выступают за отмену ограничений на радиообмены с командным мостиком, есть и противоположное мнение. К примеру, гонщик Renault Джолион Палмер считает, что...
Подробнее
«Адмирал» готовится к новому сезону
15-07-2016, 21:40, Спорт
«Адмирал» ведет подготовку к новому сезону и меняет игроков. Уже есть защитник, сейчас присматривают лидера атаки. На тренировочном катке «Фетисов Арены» хоккеисты «Адмирала» - не в полном составе....
Подробнее
Цитаты накануне Гран При Бразилии: McLaren
5-11-2014, 02:47, Спорт
Дженсон Баттон: Мне нравится возвращаться на Интерлагос, на одну из самых интересных и лучших трасс в мире, ведь здесь я выиграл титул в 2009 году. Когда вы гуляете по автодрому и проходите мимо...
Подробнее
Карлос Сайнс завоевал и второй поул на этапе ФR3.5 в Монце
14-04-2014, 02:30, Спорт
Карлос Сайнс-младший был неудержим в воскресной утренней квалификации на этапе Формулы Renault 3.5 в Монце...
Подробнее
В Уссурийске картингисты открыли сезон
2-05-2014, 12:30, Спорт
Трассу для картинга распечатали пилоты нашего региона. Соревновновательный сезон в Уссурийске открыл "Кубок Дружбы". 40 участников обкатали трек в погоне за чемпионским титулом....
Подробнее
Волонтеры Приморья успешно отработали на Олимпиаде в Сочи
24-02-2014, 13:50, Спорт
Волонтеры Приморья помогли в проведении XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Ребята подарили гостям и зрителям Игр атмосферу гостеприимства и праздника. 20140222_201159.JPG Более трех недель...
Подробнее
Берни Экклстоун предлагает частным командам покупать клиентские шасси
8-03-2015, 23:07, Спорт
Берни Экклстоун озвучил планы по использованию частными командами клиентских автомобилей...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU