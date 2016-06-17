Тото Вольф: Однолетний контракт Валттери Боттаса дает Mercedes свободу в выборе пилота на 2018 год
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф заявил, что однолетний контракт с Валттери Боттасом на сезон-2017 открывает перед немецкой командой широкий выбор в поиске пилота на кампанию-2018.Дело в том, что когда чемпион мира-2016 Нико Росберг объявил о завершении карьеры, все сильнейшие гонщики уже были связаны контрактами со своими командами на 2017 год. Mercedes удалось договориться с Williams по Боттасу, который и станет новым напарником для Льюиса Хэмилтона в грядущем сезоне.Тото Вольф: Льюис считает Валттери славным парнемТем не менее это вовсе не гарантирует финну место в Mercedes в 2018-м, потому что в конце этого года на трансферный рынок выходят многократные чемпионы мира Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо.Мика Сало об однолетнем контракте Боттаса: Странное решение, очень странное«Мы бы не выбрали Валттери, если бы не были уверены в том, что он достаточно хорош для Mercedes, – сказал Вольф. – Но также нужно учитывать и тот факт, что рынок пилотов сейчас очень динамичен.В следующем году будет большой выбор: молодые пилоты, Себастьян, Фернандо, Валттери. Вот что нам нужно понять. Валттери тоже прекрасно понимает ситуацию.В то же время мы верим в то, что он может остаться с нами надолго, но нужно посмотреть на то, каким образом пройдет этот сезон».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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