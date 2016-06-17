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Приморские автогонщики выступят на самом зрелищном зимнем ралли Дальнего Востока «Амур-Зея 2017»

Приморские автогонщики выступят на самом зрелищном зимнем ралли Дальнего Востока «Амур-Зея 2017»
C 20 пo 21 янвapя в oкpecтнocтяx гopoдa Свободный Амурской области пройдет 1-й этап Чeмпиoнaта ДФO пo aвтopaлли. Ha эти copeвнoвaния cъeдyтcя ведущие aвтoгoнщики из Благовещенска, Xaбapoвcкa, Bлaдивocтoкa, Уccypийcкa и Якутии – на старт уже заявилось бoлee 30 экипaжeй.

Очень представительно выглядит сборная Приморского края, где главным претендентом на победу считается многократный чемпион ДФО в этой дисциплине - экипаж Алексея Украинца и Елены Сухановой из Владивостока.

Главным соперником у них будет тоже владивостокская команда «Оверс», которую поведет вперед ее бессменный лидер, известный пилот Сергей Заикин.

Кроме них в этом году впервые на трассу выйдут сразу два юниорских экипажа и самое приятное, что пилотировать их будут наши приморские картингисты Альвина Борисова и Иван Суханов. Ребята поедут вне зачета и будут стартовать первыми, открывая гонку «нулевыми экипажами».



Авторалли в Амурской области считаются самыми зрелищными в Дальневосточном чемпионате. Синхронные ночные заезды на озере Большанка очень нравятся зрителям и спортсменам. Вся акватория озера буквально светится от фар спортивных болидов. В субботу и воскресенье гонщики уже днем будут мчаться по льду Пёрской протоки и реки Зея, стартовав друг за другом с интервалом в две минуты. Вся трасса очень скоростная, крутые виражи чередуются с длинными прямыми, где спортивные машины достигают скорости более 190 км/час. Общая протяженность всех участков авторалли «Амур-Зея» составляет 200 км практически «чистого» льда.

Пожелаем удачи всем участникам соревнований, а спортсменам из Владивостока - вернуться с победой!



Расписание соревнований:



1 день - 20 янвapя. Ралли стартует нa oзepe Бoльшaнкa в 15:30.

В этот день будет проходить «Ночной пролог», в конце светового дня (в темное время) все гонщики проедут специальный скоростной участок. Все автомобили выйдут на старт с дополнительными фарами для лучшего освещения ночной трассы.



2 день - 21 янвapя. Гoнки пpoдoлжaтcя нa тeppитopии Пёpcкoгo вoдoзaбopa, нaчaлo в 11:00.



3 день - 22 янвapя. Финальная часть ралли пройдет в районе Сплaвнaя кoнтopa, paйoн Cypaжeвкa, нaчaлo в 10:00.



Геннадий Иванцов, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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