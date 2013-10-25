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Новый чартер в Бангкок из Барнаула
Новая чартерная цепочка из Барнаула в Таиланд стартует 6 февраля. Рейсы в Бангкок будет выполнять авиакомпания Azur Air по заказу туроператора «Анекс тур». Запланированы вылеты на Boeing 757–200 каждые 9–11 дней, передаёт Travel.ru.
Таиланд сейчас на пике популярности — за год количество российских туристов, побывавших в этой стране, превысило миллион. C начала зимнего сезона туристам доступны еще три полетные программы в Юго-Восточную Азию с вылетом из Барнаула: в Бангкок (рейс Royal Flight совместно заполняется операторами Coral Travel, Sunmar и «Пегас Туристик»), а также на Пхукет и во вьетнамский Нячанг («Анекс тур» на Azur Air).[xfields][/xfields]
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