Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта

Мы ищем дешевые авиабилеты. Вы выбираете, где их бронировать.
Для поиска воспользуйтесь поисковой формой.

НОВОСТИ ТУРИЗМА
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Новый чартер в Бангкок из Барнаула

Новый чартер в Бангкок из Барнаула




Новая чартерная цепочка из Барнаула в Таиланд стартует 6 февраля. Рейсы в Бангкок будет выполнять авиакомпания Azur Air по заказу туроператора «Анекс тур». Запланированы вылеты на Boeing 757–200 каждые 9–11 дней, передаёт Travel.ru.

Новый чартер в Бангкок из Барнаула

Таиланд сейчас на пике популярности — за год количество российских туристов, побывавших в этой стране, превысило миллион. C начала зимнего сезона туристам доступны еще три полетные программы в Юго-Восточную Азию с вылетом из Барнаула: в Бангкок (рейс Royal Flight совместно заполняется операторами Coral Travel, Sunmar и «Пегас Туристик»), а также на Пхукет и во вьетнамский Нячанг («Анекс тур» на Azur Air).[xfields][/xfields]



Опубликовано:   Сегодня, 01:30      |      Категория:  Туризм
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Туризм спас Испанию от кризиса
25-10-2013, 14:19, Туризм
Благодаря рекордно возросшему турпотоку Испания сумела преодолеть самую серьезную за последние десятилетия рецессию. Как пишет Deutsche Welle, в докладе Центробанка, который был представлен в Мадриде...
Подробнее
На севере Вьетнама открыт первый пятизвездочный отель у моря
3-11-2015, 21:30, Туризм
На вьетнамском курорте Халонг на днях открылся роскошный отель Vinpearl Ha Long 5*, сообщает министерство туризма страны.   Новый туристический комплекс, построенный одним из ведущих застройщиков...
Подробнее
Сьерра-Леоне вновь открыто для туристов
15-11-2015, 18:30, Туризм
Небольшое государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана Сьерра-Леоне (граничит с Гвинеей и Либерией) вновь готово активно принимать туристов, сообщает The Telegraph. Вирус эбола...
Подробнее
Тайские власти: Европейский турпоток упал из-за России
25-06-2015, 00:30, Туризм
В период с января по май 2015 года только европейский туристический рынок продемонстрировал снижение туристических потоков в Таиланд. В первую очередь, снижение зафиксировано из-за спада показателей...
Подробнее
Всем прекрасным представительницам Мира турбизнеса посвящается...
7-03-2015, 04:30, Туризм
Дружный коллектив TRN искренне поздравляет яркий, эмоциональный и трудолюбивый Мир туристического бизнеса России и каждую, относящуюся к нему  прекрасную леди с 8 Марта! Желаем вам в этот непростой...
Подробнее
Больше прямых на Шри-Ланку
7-11-2013, 01:24, Туризм
К прямым рейсам из Москвы в Коломбо, которые с 29 октября совершает SriLankan Airlines, прибавится еще один беспересадочный маршрут от российской авиакомпании. Чартер «Трансаэро», консолидатором...
Подробнее
Ознакомительные туры на SIFT-2016: новый масштаб и подход
9-09-2016, 13:30, Туризм
Ежегодно ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно-делового Сочи в рамках Международного туристского форума в Сочи SIFT-2016 21-25 ноября являются очень востребованной среди...
Подробнее
19 ноября – IT-день календаря
17-10-2013, 16:28, Туризм
16 октября в онлайн-журнале HotLine.travel открыта регистрация на workshop IT-технологий в туризме, который Служба «БАНКО» проводит 19 ноября в московском отеле Holiday Inn Sokolniki По замыслу...
Подробнее
Филиппины просят «откорректировать»
29-11-2013, 10:22, Туризм
Российский союз туриндустрии (РСТ) в официальном письме обратился к МИДу РФ и Ростуризму с просьбой изменить рекомендации по посещению Филиппин. Как следует из полученного «ТурДомом» пресс-релиза, в...
Подробнее
У российских туроператоров нет долгов перед перевозчиками
30-07-2015, 10:30, Туризм
В текущем году ни один туроператор, с кем ведется взаимодействие по организации чартерных перевозок, не имеет задолженностей перед авиакомпаниями. Об этом было заявлено в рамках  совещания с...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU