"Адмирал" проиграл минскому "Динамо" 5:3

Поединком с минчанами «моряки» завершали трехматчевую домашнюю серию. В воротах у «Адмирала» появился Максим Третьяк, а в атаке Илья Иванов с Михаилом Плотников. «Моряки» начали стремительно и агрессивно, однако пропустили в первой же контратаке: Палушай расторопнее всех оказался на пятаке, сыграв на добивании – 0:1.

Второй контрвыпад минчан привел ко второму голу и смене голкипера у примоцев – вышел Серебряков. Гол тоже получился в канадском стиле: бросок Волкова, навал, отскок и добивание Китарова – 0:2. С третьим голом белорусы затягивать не стали, распечатав Серебрякова с третьего броска – 0:3. Но и «моряки» в долгу не остались, отквитав шайбу через 19 секунд благодаря чудо-рикошету – 1:3. Забей следом Сигарёв после выхода один на один, стало бы легче – увы, шайба сошла с крюка.

Первая смена второго периода, провал, атака три в один, и бросок Степанова с ползоны выливается в 1:4. Шанс отыграться приморцы получили на экваторе периода в виде 42 секунд розыгрыша 5 на 3. И не упустили его, забив сразу после выхода четвертого полевого у противника – 2:4. К сожалению, сократить до минимума разрыв не удалось, хотя моменты были. А за четыре минуты до перерыва Стась на добивании забил пятый – 2:5.

В начале третьего периода «моряки» вновь получили супершанс – 1.03 на розыгрыш двойного большинства. Увы, не забили. Зато забили в равных составах: Макаренко шикарно бросил с разворота на среднем пятаке – 3:5.





Адмирал (Владивосток) – Динамо (Минск) – 3:5 (1:3, 1:2, 1:0).







16 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5088 зрителей (5550).





Судьи: Одиньш (Рига), Сергеев (Жуковский).







Голы: 0:1 Палушай (Лисовец, Эллисон, 2.49), 0:2 Китаров (Степанов, Волков, 3.43), 0:3 Граньяни (Матерухин, Дрозд, 11.10), 1:3 Плотников (11.29), 1:4 Степанов (Волков, Китаров, 20.48), 2:4 Саюстов (28.36, б.), 2:5 Стась (Дрозд, 36.08), 3:5 Макаренко (49.21).





Адмирал (12): Третьяк (Серебряков, 3.43 – 58.40);





Бартулис-к (2) – Блум, Краснослободцев – Райт (2) – Саболич;





Моррисонн – Волченков, Плотников – Иванов (2) – Сигарёв;





Земчёнок (2) – Гавриленко, Казаков – Макаренко – Жафяров;





Курашов, Горшков – Саюстов (4) – Александров, Алексеев.





Динамо Мн (34): Скривенс;





Граньяни (2) – Коробов (24), Гаврус – Стась (2) – Павлович-к;





Хенкель – Шинкевич, Китаров – Волков (2) – Степанов;





Лисовец – Готовец (2), Палушай – Эллисон – Петтерссон;





Дрозд – С.Костицын – Матерухин.





Броски: 42 (19+9+14) – 32 (12+14+6).







Пресс-служба ХК «Адмирал»