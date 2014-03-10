На форме McLaren замечен логотип брэнда Castrol

Вчера во время трансляции пиар-мероприятия McLaren Стоффель Вандорн появился в новой форме коллектива, тем самым непреднамеренно показав логотив брэнда Castrol на левом рукаве.Пока что McLaren никак не прокомментировала свои планы на 2017 год, касаемые выбора производителя топлива.Тем не менее есть мнение, что коллектив уже заключил контракт с BP. Таким образом, в рамках партнерства с McLaren топливная компания стала продвигать свой брэнд Castrol.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
С 23 по 27 апреля в Арсеньеве состоятся краевые финальные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях примут участие 250 учеников – представители одиннадцати команд из...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!