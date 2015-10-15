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Босс Формулы 3.5 V8 написал письмо с предупреждением владельцу GP2 и GP3

Босс Мировой серии Формула 3.5 V8 Хайме Альгерсуари написал письмо руководству GP2 и GP3, в котором ясно дал понять, что примет меры, если незаинтересованные стороны будут давать комментарии на счет будущего его серии.

Хайме Альгерсуари отправил свое послание Бруно Мишелю, командам GP2 и GP3, а так же менеджерам всех гонщиков вышеперечисленных серий, в том числе и своей.

Как сообщает AUTOSPORT.com, в письме сказано: «В последнее время многие связанные с вами и вашим делом люди сообщили командам, менеджерам и гонщикам Мировой серии, что она не будет проводиться в 2017 году».

Это случилось сразу после того, как Альгерсуари призвал FIA собрать вместе руководство его серии, а также GP2, GP3 и Формулы 3, чтобы обсудить способы снизить затраты.

«Я никогда не изменяю своей вере и моральным принципам, поэтому прежде всего верю в спортивные ценности, честность и прямоту, — написал Альгерсуари в письме. — Во-первых, позвольте мне выразить свое глубокое уважение и восхищение за Ваш упорный труд и преданность делу в сериях, которые Вы представляете: GP2 и GP3.

Я убежден, что вы испытываете те же чувства по отношению и к моей роли в Мировой серии.

По этой причине я бы хотел сообщить Вам, образцовому бизнесмену, и всем тем, кому адресовано это письмо, что никто, я повторюсь, никто не имеет права заявлять третьим лицам что-либо относительно настоящего или будущего Формулы 3.5 V8, если он не связан рабочими обязательствами с RPM-MKTG [промоутер серии] и/или Dentsu Aegis Network.

Подводя итог, я бы хотел, чтобы информация в этом письме стала своеобразным юридическим предупреждением любому человеку или организации, намеревающимся каким-либо образом распространять ложные слухи о настоящем и будущем Мировой серии Формула 3.5 V8.

RPM-MKTG не может допустить подобного, поэтому предпримет все законные меры, необходимые для отстаивания своих прав».

В предстоящем сезоне Формула 3.5 V8 станет серией поддержки WEC, таким образом ее география расширится за пределы Европы, и гонки пройдут в Америке и Азии.

Пока на сезон-2017 было подтверждено три гонщика Ф3.5 V8, тогда как в GP2 — пять.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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