Босс Формулы 3.5 V8 написал письмо с предупреждением владельцу GP2 и GP3
Босс Мировой серии Формула 3.5 V8 Хайме Альгерсуари написал письмо руководству GP2 и GP3, в котором ясно дал понять, что примет меры, если незаинтересованные стороны будут давать комментарии на счет будущего его серии.Хайме Альгерсуари отправил свое послание Бруно Мишелю, командам GP2 и GP3, а так же менеджерам всех гонщиков вышеперечисленных серий, в том числе и своей.Как сообщает AUTOSPORT.com, в письме сказано: «В последнее время многие связанные с вами и вашим делом люди сообщили командам, менеджерам и гонщикам Мировой серии, что она не будет проводиться в 2017 году».Это случилось сразу после того, как Альгерсуари призвал FIA собрать вместе руководство его серии, а также GP2, GP3 и Формулы 3, чтобы обсудить способы снизить затраты.«Я никогда не изменяю своей вере и моральным принципам, поэтому прежде всего верю в спортивные ценности, честность и прямоту, — написал Альгерсуари в письме. — Во-первых, позвольте мне выразить свое глубокое уважение и восхищение за Ваш упорный труд и преданность делу в сериях, которые Вы представляете: GP2 и GP3.Я убежден, что вы испытываете те же чувства по отношению и к моей роли в Мировой серии.По этой причине я бы хотел сообщить Вам, образцовому бизнесмену, и всем тем, кому адресовано это письмо, что никто, я повторюсь, никто не имеет права заявлять третьим лицам что-либо относительно настоящего или будущего Формулы 3.5 V8, если он не связан рабочими обязательствами с RPM-MKTG [промоутер серии] и/или Dentsu Aegis Network.Подводя итог, я бы хотел, чтобы информация в этом письме стала своеобразным юридическим предупреждением любому человеку или организации, намеревающимся каким-либо образом распространять ложные слухи о настоящем и будущем Мировой серии Формула 3.5 V8.RPM-MKTG не может допустить подобного, поэтому предпримет все законные меры, необходимые для отстаивания своих прав».В предстоящем сезоне Формула 3.5 V8 станет серией поддержки WEC, таким образом ее география расширится за пределы Европы, и гонки пройдут в Америке и Азии.Пока на сезон-2017 было подтверждено три гонщика Ф3.5 V8, тогда как в GP2 — пять.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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