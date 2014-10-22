Видео: Тизер представления нового Yamaha 2017 YZR-M1
19 января Yamaha представит новый мотоцикл 2017 YZR-M1.В этот же день будут представлены новый состав, логотип команды и ливрея.Предлагаем вашему вниманию тизер с официального канала Yamahamotogp на YouTube, в котором засветились Валентино Росси и Маверик Виньялес.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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