ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Тизер представления нового Yamaha 2017 YZR-M1 19 января Yamaha представит новый мотоцикл 2017 YZR-M1. В этот же день будут представлены новый состав, логотип команды и ливрея. Предлагаем вашему вниманию тизер с официального канала Yamahamotogp на YouTube, в котором засветились Валентино Росси и Маверик Виньялес. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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