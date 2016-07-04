Анастасия Нифонтова получила медаль «Дакара» за второе место среди женщин
Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила медаль за второе место среди женщин в своей категории.Всего в гонке участвовали девять женщин, три из них в категории мотоциклы. Лучшее время среди мотогонщиц показала испанка Лайа Санс, занявшая 16-е место в общем зачете.Как рассказала ТАСС Анастасия, все участники ралли-рейда столкнулись с колоссальными физическими нагрузками: «Очень много людей сошли с дистанции, в том числе из-за того, что они почувствовали себя плохо. Поэтому я, конечно, испытываю некоторое чувство гордости, что смогла все это преодолеть и финишировать, да еще и занять второе место среди девушек».Анастасия заняла в общем зачете мотоциклов 75-е место. Как сказала сама гонщица, самым сложным оказался десятый этап ралли-рейда, проходивший в Аргентине.«Была сложная навигация и сама трасса, — объяснила Нифонтова. — Обычно есть отрезки, на которых можно сесть на мотоцикл и просто ехать, немного расслабившись. Здесь же ни на секунду нельзя было присесть из-за очень больших техничных кусков». По ее словам, в целом на преодоление спецучастка она потратила 10 часов.Нифонтова также отметила успехи своего напарника по команде автомотоклуба «Московская полиция» Александра Иванютина, занявшего 32-е место: «Большой процент гонщиков, которые участвуют в «Дакаре» впервые, в принципе не доезжают до финиша. Так что достижение уже то, что мы доехали с первого раза. Саша еще и показал очень хороший результат, потому что впереди него только заводские гонщики, у которых есть и подготовка, и опыт».Сам Иванютин, в свою очередь, отметил, что участие в «Дакаре» оказалось намного тяжелее, чем он себе представлял: «Для меня это первая гонка такого плана. И до этого подготовка у меня была не очень хорошая. Перед «Дакаром» я участвовал всего в двух ралли-рейдах, на втором из которых я сломал ногу.Сначала было тяжело из-за того, что я не привык к мотоциклу, у меня не было тренировок, также как и у Анастасии. Но по ходу гонки я стал привыкать, и результат с каждым днем становился все лучше и лучше. Но в целом я доволен. Главное, что все прошло без падений и травм».По словам Нифонтовой, спортсмены уверены, что в следующий раз смогут подготовиться лучше, хотя пока и не знают, будут ли они участвовать в «Дакаре» в 2018 году.«Сейчас мы уже понимаем, как нужно готовиться, что нужно делать, — добавила Анастасия. — Когда ты участвуешь в первый раз, ты знаешь только по каким-то слухам, что да как. Теперь мы уже сами с этим столкнулись, и все стало более или менее понятно».В этом году «Дакар» проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и завершился 14 января в Буэнос-Айресе. Всего в гонке участвовали девять женщин, три из них в категории мотоциклы. Лучшее время среди мотогонщиц показала испанка Лайа Санс, занявшая 16-е место в общем зачете.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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