Стирлинг Мосс проходит лечение в больнице Сингапура
Легендарный гонщик Стирлинг Мосс, принимавший участие в Формуле 1 с 1952 по 1961 годы, в конце декабря был госпитализирован в одну из больниц Сингапура.«Сэр Стирлинг был доставлен в больницу в Сингапуре 22 декабря 2016 года с серьёзной инфекцией грудной клетки, - сказано в заявлении на официальном сайте Мосса. - Из-за тяжести инфекции возникли некоторые осложнения, поэтому процесс выздоровления идёт не так быстро, как ожидалось и хотелось. Тем не менее, его самочувствие продолжает улучшаться, и сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.Сам сэр Стирлинг пребывает в хорошем расположении духа и лишь сожалеет, что пропустил рождественский круиз с друзьями.Медицинский персонал больницы в Сингапуре проявляет максимальную заботу и внимательное отношение к нему. Леди Мосс говорит, что не могла бы представить лучшего учреждения и более квалифицированной команды. Она очень признательна каждому сотруднику.После выписки из больницы сэр Стирлинг и леди Мосс останутся на несколько дней в Сингапуре, чтобы компенсировать пропуск круиза и повременить с возвращением в английскую зиму».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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