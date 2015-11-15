Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Стирлинг Мосс проходит лечение в больнице Сингапура

Легендарный гонщик Стирлинг Мосс, принимавший участие в Формуле 1 с 1952 по 1961 годы, в конце декабря был госпитализирован в одну из больниц Сингапура.

«Сэр Стирлинг был доставлен в больницу в Сингапуре 22 декабря 2016 года с серьёзной инфекцией грудной клетки, - сказано в заявлении на официальном сайте Мосса. - Из-за тяжести инфекции возникли некоторые осложнения, поэтому процесс выздоровления идёт не так быстро, как ожидалось и хотелось. Тем не менее, его самочувствие продолжает улучшаться, и сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Сам сэр Стирлинг пребывает в хорошем расположении духа и лишь сожалеет, что пропустил рождественский круиз с друзьями.

Медицинский персонал больницы в Сингапуре проявляет максимальную заботу и внимательное отношение к нему. Леди Мосс говорит, что не могла бы представить лучшего учреждения и более квалифицированной команды. Она очень признательна каждому сотруднику.

После выписки из больницы сэр Стирлинг и леди Мосс останутся на несколько дней в Сингапуре, чтобы компенсировать пропуск круиза и повременить с возвращением в английскую зиму».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
15-11-2015, 09:57, Спорт
Инициатива в матче поочередно переходила то в одни, то в другие руки. «Барыс» в дебюте первого периода проявил больше настойчивости, заработал удаление. Реализовать его не удалось, но в первые...
Подробнее
Семь медалей завоевали приморские гребцы на Кубке России
25-04-2016, 01:00, Спорт
24 апреля в Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Приморские гребцы, несмотря на сильнейшую конкуренцию, завоевали по итогам соревнований две золотые, две серебряные и...
Подробнее
Команда школьников Большого Камня поедет на финал «Президентских спортивных игр» в «Орленок»
30-04-2014, 11:00, Спорт
В г. Арсеньев подвели итоги краевых финальных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли участие 12 команд со всего Приморского края. Спортивные игры проходили...
Подробнее
26-07-2014, 12:47, Спорт
Во Владивостоке после третьего дня этапа мирового гран-при по бадминтону «Russian Open-2014» определились полуфиналисты Открывали третий день представители смешанного разряда. Самым упорным, как по...
Подробнее
В Уссурийске состоялись очередные игры Чемпионата Приморского края по мини-футболу
31-01-2015, 11:03, Спорт
24-25 января на паркете СК "Локомотив" прошли игры 11 и 12 туров открытого Чемпионата Приморского края по мини-футболу (футзалу). В субботу для местных любителей футбола центральным матчем тура,...
Подробнее
Повелитель крылатых каноэ Иван Штыль – гость Клуба эксклюзивных встреч библиотеки им. А.М. Горького
6-10-2014, 22:54, Спорт
Впервые на встречу в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького приедет бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, одиннадцатикратный чемпион мира по гребле на каноэ: Иван Штыль! О...
Подробнее
Иван Капелли: Мы хотим сохранить Ф1 в Монце
24-06-2015, 01:43, Спорт
Организаторы Гран При Италии в Монце заявили, что намерены продолжать переговоры о подписании нового соглашения с FOM, несмотря на попытки представителей Имолы стать новыми хозяевами итальянского...
Подробнее
Кто же является ключевой фигурой сезона переходов в Формуле 1?
20-08-2015, 18:40, Спорт
Является ли контракт Кими Райкконена с Ferrari, обнародованный в среду, спусковым механизмом начала традиционного сезона переходов в Формуле 1? Дитер Ренкен объясняет, кто на самом деле является...
Подробнее
11-04-2014, 09:40, Спорт
Высшая лига «А». «Северянка» (Череповец) - «Приморочка» (Приморский край) 3:1 (25:18, 25:11, 26:28, 25:20) «Приморочка» уступила в повторном матче «Северянке» в четырех партиях. Встреча проходила в...
Подробнее
Льюис Хэмилтон подвергся критике за арабский наряд на Гран При Бахрейна
5-04-2016, 06:56, Спорт
В воскресенье перед стартом Гран При Бахрейна трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поразил публику, приехав в паддок… в арабском халате. «Только любовь и уважение к этой культуре и Бахрейну!!...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU