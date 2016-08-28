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В Mercedes подтвердили уход Пэдди Лоу

Команда Mercedes подтвердила уход с поста технического директора немецкого коллектива Пэдди Лоу.

Ходят слухи, что вакантную должность в Mercedes может занять Джеймс Эллисон, а Лоу, в свою очередь, получит руководящий пост в Williams.

Sky Sports: Пэдди Лоу покинул Mercedes и перейдёт в Williams

«Я провел в Mercedes замечательные три с половиной года. В этой команде мне удалось поработать с талантливыми людьми, – приводит слова Лоу официальный сайт Mercedes AMG F1. – Я с нетерпением жду нового вызова и желаю Mercedes всего наилучшего в будущем».

Глава Mercedes Motorsport Тото Вольф добавил: «Пэдди сыграл важную роль в успехе, которого мы добились за эти три с половиной года.

Мы благодарим его за весомый вклад в важную эпоху истории Mercedes. Успех в Ф1 зависит не от одного человека, а от силы и технических способностей организации в целом.

У нас есть талантливые сотрудники, благодаря которым мы способны развить успех, достигнутый за последние годы. Мы планируем продолжать в том же духе в 2017-м и далее».
В Mercedes подтвердили уход Пэдди Лоу
mercedesamgf1.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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