В Mercedes подтвердили уход Пэдди Лоу

Команда Mercedes подтвердила уход с поста технического директора немецкого коллектива Пэдди Лоу.Ходят слухи, что вакантную должность в Mercedes может занять Джеймс Эллисон, а Лоу, в свою очередь, получит руководящий пост в Williams.Sky Sports: Пэдди Лоу покинул Mercedes и перейдёт в Williams«Я провел в Mercedes замечательные три с половиной года. В этой команде мне удалось поработать с талантливыми людьми, – приводит слова Лоу официальный сайт Mercedes AMG F1. – Я с нетерпением жду нового вызова и желаю Mercedes всего наилучшего в будущем».Глава Mercedes Motorsport Тото Вольф добавил: «Пэдди сыграл важную роль в успехе, которого мы добились за эти три с половиной года.Мы благодарим его за весомый вклад в важную эпоху истории Mercedes. Успех в Ф1 зависит не от одного человека, а от силы и технических способностей организации в целом.У нас есть талантливые сотрудники, благодаря которым мы способны развить успех, достигнутый за последние годы. Мы планируем продолжать в том же духе в 2017-м и далее». mercedesamgf1.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В пятницу, 26 августа, во втором матче нового сезона «Адмирал» принимает трехкратного чемпиона России ярославский «Локомотив». Начало встречи в 19:30. Представляем соперника – «Локомотив» Ярославль ...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!