ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Mercedes подтвердили уход Пэдди Лоу Команда Mercedes подтвердила уход с поста технического директора немецкого коллектива Пэдди Лоу. Ходят слухи, что вакантную должность в Mercedes может занять Джеймс Эллисон, а Лоу, в свою очередь, получит руководящий пост в Williams. Sky Sports: Пэдди Лоу покинул Mercedes и перейдёт в Williams «Я провел в Mercedes замечательные три с половиной года. В этой команде мне удалось поработать с талантливыми людьми, – приводит слова Лоу официальный сайт Mercedes AMG F1. – Я с нетерпением жду нового вызова и желаю Mercedes всего наилучшего в будущем». Глава Mercedes Motorsport Тото Вольф добавил: «Пэдди сыграл важную роль в успехе, которого мы добились за эти три с половиной года. Мы благодарим его за весомый вклад в важную эпоху истории Mercedes. Успех в Ф1 зависит не от одного человека, а от силы и технических способностей организации в целом. У нас есть талантливые сотрудники, благодаря которым мы способны развить успех, достигнутый за последние годы. Мы планируем продолжать в том же духе в 2017-м и далее».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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