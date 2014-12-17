ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьен Ожье попал в аварию на тестах Себастьен Ожье разбил Ford Fiesta WRC 2017 на тестах. Авария действующего чемпиона мира вынудила команду M-Sport прервать интенсивную тестовую программу, которую британский коллектив проводил в преддверии Ралли Монте-Карло. До старта первого этапа WRC 2017 года остаётся чуть больше недели, так что заводские команды проводят последние испытания, и каждый день для гонщиков и инженеров, буквально, на вес золота. La Fiesta #WRC de Seb Ogier apres sa sortie aujourd'hui en tests ! pic.twitter.com/N7ACRVuRbw — Rallye Sport (@RallyeSport) 10 января 2017 г.

К счастью, автомобиль пострадал не слишком серьёзно – задержка на эвакуацию и ремонт машины составила менее четырёх часов. К наступлению темноты механики отремонтировали Ford Fiesta WRC 2017 и Себ смог продолжить работу. Этот факт, наверняка, обрадовал Отта Тянака – эстонец в среду должен сменить француза на тестах, и если бы инцидент был более серьёзным, то ему, попросту, не на чем было бы ехать. Дело в том, что на данный момент в M-Sport построили всего четыре шасси нового образца. Шасси под номером 1 использовалось и продолжает использоваться на тестах, а три других автомобиля выйдут на старт Ралли Монте-Карло – Ожье поедет на шасси №2, Отт Тянак – на шасси №3, а Элфину Эвансу достанется четвёртый экземпляр. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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