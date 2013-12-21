Hyundai показал в Лас-Вегасе собственный концепт «умного» дома - автоновости
Hyundai показал в Лас-Вегасе собственный концепт «умного» дома
Автор фото: хэнде.ньюс
Южнокорейская компания Hyundai привезла в Лас-Вегас собственный проект «умного» дома – системы автоматизации бытовых процессов без непосредственного участия человека.
На Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES) каждый год компании показывают свои самые смелые и технологически продвинутые решения, подавляющему большинству из которых, к сожалению, не суждено воплотиться в качестве серийного продукта.
Одним из таких экспонатов в этом году стал концепт «умного» дома от южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Инженеры компании придумали способ, как можно не просто интегрировать автомобиль в эту систему, но и сделать его одной из важнейших, если не сказать, необходимых его частей.
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