ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Hyundai показал в Лас-Вегасе собственный концепт «умного» дома - автоновости Hyundai показал в Лас-Вегасе собственный концепт «умного» дома



Автор фото: хэнде.ньюс Южнокорейская компания Hyundai привезла в Лас-Вегас собственный проект «умного» дома – системы автоматизации бытовых процессов без непосредственного участия человека. На Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES) каждый год компании показывают свои самые смелые и технологически продвинутые решения, подавляющему большинству из которых, к сожалению, не суждено воплотиться в качестве серийного продукта. Одним из таких экспонатов в этом году стал концепт «умного» дома от южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Инженеры компании придумали способ, как можно не просто интегрировать автомобиль в эту систему, но и сделать его одной из важнейших, если не сказать, необходимых его частей.

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 08:46 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Многочисленные негативные факторы накладывают на долговечность асфальтового покрытия совсем не лучший отпечаток, среди них климатическим особенностям отводится не последняя роль. Ежедневно... Подробнее Volkswagen прекращает сборку дизельных Passat в США.... Подробнее В компании из Ингольштадта кипит работа по созданию модели A5 второго поколения, которую Audi рассчитывает завершить до конца текущего года.... Подробнее Более половины мировых продаж Cadillac в прошлом году пришлись на внутренний рынок.... Подробнее Индийский автомобиль Tata Nano после смены поколений стал надежнее, безопаснее и, конечно, дороже.... Подробнее Осенью 2015 года в Калуге откроется новый завод Volkswagen.... Подробнее Впервые за последние месяцы два автопроизводителя сообщили о снижении цен на новые автомобили для России.... Подробнее АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии хэтчбека Lada Granta, призванного заменить на рынке "пятидверку" Lada Samara, производство которой прекратилось в 2013 году.... Подробнее Цены на весь модельный ряд Audi в России вырастут в среднем на 6 процентов.... Подробнее По данным последнего опроса, в котором приняли участие 4 000 автовладельцев, оформивших полис ОСАГО, более 70% его участников уверены, что обязательную страховку должны оформлять все водители. Из... Подробнее