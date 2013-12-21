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Hyundai показал в Лас-Вегасе собственный концепт «умного» дома - автоновости

Hyundai показал в Лас-Вегасе собственный концепт «умного» дома - автоновостиHyundai показал в Лас-Вегасе собственный концепт «умного» дома

Автор фото: хэнде.ньюс

Южнокорейская компания Hyundai привезла в Лас-Вегас собственный проект «умного» дома – системы автоматизации бытовых процессов без непосредственного участия человека.

На Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES) каждый год компании показывают свои самые смелые и технологически продвинутые решения, подавляющему большинству из которых, к сожалению, не суждено воплотиться в качестве серийного продукта.

Одним из таких экспонатов в этом году стал концепт «умного» дома от южнокорейского автопроизводителя Hyundai. Инженеры компании придумали способ, как можно не просто интегрировать автомобиль в эту систему, но и сделать его одной из важнейших, если не сказать, необходимых его частей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:46      |      Категория:  Автоновости
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