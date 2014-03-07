В «Зимних забавах» в Спасском районе участвовали взрослые и дети

В рамках Декады спорта и здоровья на январских каникулах в Спасском муниципальном районе был организован целый ряд спортивно-массовых мероприятий.

3 января на территории Дубовского филиала МБОУ СОШ № 8 с. Спасское для учащихся школы под руководством учителя физической культуры Меняйлова С.П. были проведены веселые старты «Зимние забавы», в которых приняли участие более 20 учеников 3-4 классов.

4 января в Спасском районе прошли сразу несколько мероприятий.

На территории Вишневского филиала МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры учащиеся начальных классов приняли участие в флэшмобе, затем прошли соревнования «Зимние забавы». Учащиеся 7-9 классов приняли участие в лыжных гонках между классами;

На стадионе Новосельского филиала МБОУ СОШ № 8 с. Спасское для учащихся 1-5 классов были проведены подвижные игры на свежем воздухе и «Веселые старты». На территории Дубовского филиала МБОУ СОШ № 8 с. Спасское среди учащихся 5-7 классов прошли лыжные гонки.

Детская конкурсная программа на свежем воздухе «Зимние забавы» прошла на территории Зеленодольского филиала МБОУ СОШ № 7 с. Чкаловское. Ребята 1-4 классов участвовали в различных подвижных играх, а в завершении состязались в гонках на санках.

В СОШ № 18 с. Новорусановка прошел конкурс «Фигуры из снега», в котором приняли участие дети 2-5 классов. Школьники рисовали фигуры краской на снегу.

Спортивно-массовые мероприятия продолжились 6 января.

На территории МБОУ СОШ № 8 с. Спасское прошла лыжная гонка, в которой приняли участие учащиеся 5-7 классов. Задача ребят состояла не только в том, что бы проехать определенную дистанцию, но и в пути выполнить разного рода задания - подъем в гору, езда на одной лыже и другие.

В дошкольном образовательном учреждении Свиягинского филиала МБОУ СОШ № 7 с. Чкаловское прошел спортивный праздник «Зимние забавы», в котором участвовали воспитанники детского сада, воспитатели, учащиеся школы, учителя и родители. И взрослые, и дети приняли активное участие в спортивных состязаниях, катались на санках наперегонки, а потом все вместе с удовольствием пили горячий чай.

Все участники спортивных мероприятий в Спасском районе получили массу положительных эмоций и большой заряд бодрости.





Управление образования администрации Спасского муниципального района