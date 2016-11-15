ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Карлос Сайнс поддержал своего отца после схода с ралли-рейда «Дакар» Гонщик Toro Rosso Карлос Сайнс поддержал своего отца после схода с дистанции ралли-рейда «Дакар», когда за пять километров до финиша четвертого этапа гонщик попал в аварию. «Не унывай, Карлос Сайнс, — написал в своем Twitter-аккаунте сын гонщика. — Ты выиграл два титула WRC, «Дакар» и всё равно продолжаешь из года в год выходить на старт. За это мы тобой и восхищаемся». Видео: Карлос Сайнс сошёл с дистанции ралли-рейда "Дакар-2017" Mucho animo @CSainz_oficial , que despues de ganar 2 WRC y un Dakar ano a ano sigas con el pie a fondo es lo que hace que todos te admiremos — Carlos Sainz (@carlosainz) 6 января 2017 г.

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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