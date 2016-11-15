Карлос Сайнс поддержал своего отца после схода с ралли-рейда «Дакар»
Гонщик Toro Rosso Карлос Сайнс поддержал своего отца после схода с дистанции ралли-рейда «Дакар», когда за пять километров до финиша четвертого этапа гонщик попал в аварию.«Не унывай, Карлос Сайнс, — написал в своем Twitter-аккаунте сын гонщика. — Ты выиграл два титула WRC, «Дакар» и всё равно продолжаешь из года в год выходить на старт. За это мы тобой и восхищаемся».Видео: Карлос Сайнс сошёл с дистанции ралли-рейда "Дакар-2017"Mucho animo @CSainz_oficial , que despues de ganar 2 WRC y un Dakar ano a ano sigas con el pie a fondo es lo que hace que todos te admiremos— Carlos Sainz (@carlosainz) 6 января 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Гоночный директор Manor Дэйв Райан похвалил команду за усилия, которые были приложены для достижения результата на Гран При Бразилии. До последнего круга гонки на Интерлагосе Эстебан Окон находился в...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!