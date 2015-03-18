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Организаторы отменили шестой этап «Дакара-2017»

Из-за ливней организаторы престижнейшего ралли-рейда «Дакар-2017» приняли решение отменить субботний шестой этап соревнований, который должен был начинаться в Оруро и финишировать в боливийской столице Ла-Пас.

Накануне из-за размытых от дождя дорог было принято решение сократить пятничный этап до Оруро. Сегодня погодные условия ухудшились, что вынудило организаторов и вовсе отказаться от проведения спецучастка протяженностью 527 км.

Отмена субботнего этапа означает, что участники «Дакара-2017» доберутся до Ла-Паса в дорожном режиме и получат два дня отдыха.

Соревнования возобновятся в понедельник, когда начнется седьмой этап: участники преодолеют СУ протяженностью 621 км из Ла-Паса в Уюни.

Напомним, что лидирует в промежуточном протоколе «Дакара-2017» легендарный Стефан Петерансель, который опережает своего соотечественника Себастьена Лёба на 1 минуту и 9 секунд.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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