ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Организаторы отменили шестой этап «Дакара-2017» Из-за ливней организаторы престижнейшего ралли-рейда «Дакар-2017» приняли решение отменить субботний шестой этап соревнований, который должен был начинаться в Оруро и финишировать в боливийской столице Ла-Пас. Накануне из-за размытых от дождя дорог было принято решение сократить пятничный этап до Оруро. Сегодня погодные условия ухудшились, что вынудило организаторов и вовсе отказаться от проведения спецучастка протяженностью 527 км. Отмена субботнего этапа означает, что участники «Дакара-2017» доберутся до Ла-Паса в дорожном режиме и получат два дня отдыха. Соревнования возобновятся в понедельник, когда начнется седьмой этап: участники преодолеют СУ протяженностью 621 км из Ла-Паса в Уюни. Напомним, что лидирует в промежуточном протоколе «Дакара-2017» легендарный Стефан Петерансель, который опережает своего соотечественника Себастьена Лёба на 1 минуту и 9 секунд.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Босс Формулы Е Алехандро Агаг сказал, что новые американские инвесторы серии выкупили большой пакет акций, хотя их доля всё равно не превышает 50%. Агаг не стал вдаваться в подробности сделки, но... Подробнее Вчерашнюю квалификацию команде Ferrari лучше поскорее забыть: гонщики Скудерии не смогли не только приблизиться к Mercedes, но и уступили обоим автомобилям Red Bull. Так в чем же причина такого... Подробнее Ромен Грожан выступит на этапе французского чемпионата по ледовым гонкам Andros Trophy в ближайший уик-энд на трассе в Альп-д-Юэ за рулем Elite Class Renault Clio команды DA Racing. 30-летний гонщик... Подробнее Во Владивостоке 15 августа стартовал турнир «Дворовой футбол», организованный Молодежным ресурсным центром при поддержке управления развития физической культуры и массового спорта администрации... Подробнее «Приморочка» уступила «Политеху» в первом матче первого тура Высшей лиги «А». Повторная игра в Курске 30 октября начнется в 16:00 по московскому времени (23:00 вво). Стартовую партию выиграла... Подробнее В гости к утренней группе «Лучиков» в пятницу, 23 октября, пришел по-настоящему легендарный российский футболист, а ныне главный тренер ФК «Луч-Энергия» Олег Веретенников. В год, когда мальчики... Подробнее Пилот Manor Паскаль Верляйн уважительно отозвался о своем напарнике Рио Харьянто. Протеже Mercedes и действующий чемпион DTM Верляйн считается лидером британского коллектива, тогда как Харьянто... Подробнее В Краснодаре на озере Старая Кубань завершились Первенство и Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, в которых приняли участие спортсмены со всей страны. Приморские гребцы успешно выступили на... Подробнее Приморец Марк Шульжицкий, гонщик команды Nissan GT Academy Team RJN, и Михаил Алешин, гонщик команды SMP Racing, 4 июля 2015 года примут участие в гонке BLANCPAIN SPRINT SERIES на автодроме Moscow... Подробнее В минувшие выходные дни играми 9-го тура команды завершили 1-ю стадию кругового турнира в дивизионе «Любитель 40+» Ночной Хоккейной Лиги Приморского края. По результатам 1-го этапа команды... Подробнее