"Адмирал" начал новый год с победы

«Адмирал», проводивший первый матч в 2017 году не сразу вкатился в игру, чем на третьей минуте воспользовался Кирилл Воронин, перешедший в «Медвешчак» за 30 минут до закрытия трансферного окна, как раз из «Адмирала». Гол получился курьезным, Воронин прострелил, а шайба предательски попала в защитника и влетела в сетку ворот Серебрякова.
Отыгрались «моряки» перед самой сиреной на перерыв. Макаренко промчался по левому флангу за ворота и скинул шайбу на пятак Казакову. Максим, обретающий в последних матчах всё большую уверенность, был точен.
К экватору матча силы хозяев, проводивших второй матч за два дня, начали таять. «Адмирал» прибрал инициативу к своим рукам и начал создавать у ворот Гарнетта момент за моментом, но голкипер был неприступен, раз за разом срывая аплодисменты публики. Но, на 35-й минуте оказался бессилен и он. Райт классной передачей подключил к атаке Земчёнка, и Артём кистевым броском вывел «моряков» вперед.
В третьем периоде Александр Горшков в третий раз огорчил Гарнетта, воспользовавшись классной передачей Блума. А за секунду до сирены Казаков оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. 4:1 – «Адмирал» с победы начал новый 2017 год!
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги встречи против «Медвешчака» (4:1) и оценил дебют защитника Шона Моррисонна:
– Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов! Что касается игры, то нам, наверное, немного повезло, что вчера «Медвешчак» играл с «Амуром». Постарались в первом периоде включить скорости, поиграть в давление, думаю, нам это удалось, мы создали много моментов. Повторюсь, вчерашняя встреча соперника сыграла свою роль – положительную для нас, в концовке мы были свежее. Это в итоге и склонило чашу весов в нашу сторону.
– Кирилл Воронин отличился уже на третьей минуте, не ёкнуло в тот момент?
– Да, Воронин забил, но так же мог забить и любой другой игрок. Наверное, он хотел забить сегодня. Так сложилось.
– Дебютом Моррисонна довольны?
– Да, довольны. Несмотря на то, что он только вчера присоединился к команде видно, что игрок опытный с хорошей школой, хорошо оснащен технически.
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