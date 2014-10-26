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"Адмирал" начал новый год с победы

"Адмирал" начал новый год с победы
«Адмирал», проводивший первый матч в 2017 году не сразу вкатился в игру, чем на третьей минуте воспользовался Кирилл Воронин, перешедший в «Медвешчак» за 30 минут до закрытия трансферного окна, как раз из «Адмирала». Гол получился курьезным, Воронин прострелил, а шайба предательски попала в защитника и влетела в сетку ворот Серебрякова.

Отыгрались «моряки» перед самой сиреной на перерыв. Макаренко промчался по левому флангу за ворота и скинул шайбу на пятак Казакову. Максим, обретающий в последних матчах всё большую уверенность, был точен.

К экватору матча силы хозяев, проводивших второй матч за два дня, начали таять. «Адмирал» прибрал инициативу к своим рукам и начал создавать у ворот Гарнетта момент за моментом, но голкипер был неприступен, раз за разом срывая аплодисменты публики. Но, на 35-й минуте оказался бессилен и он. Райт классной передачей подключил к атаке Земчёнка, и Артём кистевым броском вывел «моряков» вперед.

В третьем периоде Александр Горшков в третий раз огорчил Гарнетта, воспользовавшись классной передачей Блума. А за секунду до сирены Казаков оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. 4:1 – «Адмирал» с победы начал новый 2017 год!



Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги встречи против «Медвешчака» (4:1) и оценил дебют защитника Шона Моррисонна:



– Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов! Что касается игры, то нам, наверное, немного повезло, что вчера «Медвешчак» играл с «Амуром». Постарались в первом периоде включить скорости, поиграть в давление, думаю, нам это удалось, мы создали много моментов. Повторюсь, вчерашняя встреча соперника сыграла свою роль – положительную для нас, в концовке мы были свежее. Это в итоге и склонило чашу весов в нашу сторону.



– Кирилл Воронин отличился уже на третьей минуте, не ёкнуло в тот момент?



– Да, Воронин забил, но так же мог забить и любой другой игрок. Наверное, он хотел забить сегодня. Так сложилось.



– Дебютом Моррисонна довольны?



– Да, довольны. Несмотря на то, что он только вчера присоединился к команде видно, что игрок опытный с хорошей школой, хорошо оснащен технически.



"Медвешчак" (Загреб) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).



6 января. Загреб. «Дом Спортова». 4 850 зрителей. Судьи: Гашилов, Гофман



«Медвешчак» (12): Гарнетт (58:17-58:38, 59:19-59:59); Безина (2) – Парлетт (2), Хедберг – Паре – Жиру; Катич – Крейчик, Лессио (2) – Болдюк (2) – Смейкал; Смит – Ларкин, Воронин – Махбод (2) – Глумак-к; Козак, Заношки – Аркалов – Перкович (2).



«Адмирал» (10): Серебряков (Третьяк); Бартулис-к – Блум, Ткачёв – Райт (2) – Саболич; Моррисонн – Волченков, Александров(2) – Саюстов (2) – Краснослободцев; Земчёнок – Гавриленко (2), Казаков – Макаренко – Жафяров (2); Горшков – Яковлев – Плотников.



Голы:



1:0 Воронин (Махбод, Катич, 02:22)



1:1 Казаков (Макаренко, Земчёнок, 19:17)



1:2 Земчёнок (Райт, Горшков, 34:20)



1:3 Горшков (Блум, 44:30)



1:4 Казаков (Макаренко, Жафяров, 59:59-п.в.)



Броски: 28 (13+7+8) – 28 (9+15+4)



Вбрасывания: 30 (8+11+11) – 33 (9+11+13)



Блокированные броски: 5 (5+5+5) – 4 (4+2+8)



Силовые приемы: 9 (4+4+1) – 14 (4+4+6)



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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