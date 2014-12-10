Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Альфонсо Селис выступит в Fortec Motorsport в сезоне-2017

Гонщик по развитию Force India Альфонсо Селис продолжит выступать в серии Формула 3.5 V8 в команде Fortec Motorsport в 2017 году.

Последние два сезона в серии мексиканец провел, защищая цвета коллектива AVF. По итогам 2015 года он занял в общем зачете 16-ю строчку, а в 2016-м стал уже 11-м, в то время как его напарник Том Дильман оформил титул.

Селис выступал в составе Fortec в других категориях: Формула Renaut 2.0, британская Ф3 и европейская Ф3.

«Я счастлив снова выступать за Fortec Motorsport, — признался Селис. – Они были первыми в моем списке, и я хочу скорее достичь с ними высоких результатов в следующем сезоне».

В прошлом сезоне Селис провел шесть пятничных тренировок в составе команды Ф1 Force India, а также принял участие в тестовых сессиях за коллектив.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Пилоты Lada Sport WTCC посетили АВТОВАЗ
10-12-2014, 23:58, Спорт
Пилоты Lada Sport WTCC Роб Хафф, Джеймс Томпсон и Михаил Козловский прилетели на родину автомобилей Lada, чтобы встретиться со своими главными поклонниками – работниками АВТОВАЗа....
Подробнее
Анализ: Даниэль Риккардо по праву считает, что в Сингапуре Red Bull Racing сможет бросить вызов Mercedes
14-09-2016, 23:43, Спорт
Даниэль Риккардо уверен, что в Сингапуре Red Bull Racing сможет бороться за победу с Mercedes. AUTOSPORT объясняет, почему оптимизм австралийца является вполне обоснованным. Австралиец считает, что...
Подробнее
Ближайшие игры дворового турнира по хоккею на кубок главы Владивостока пройдут 13 и 14 января
12-01-2016, 21:59, Спорт
6-й турнир по хоккею среди дворовых команд на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёвапродолжается. Как и в прошлом году, управлением развития физической культуры и массового спорта администрации...
Подробнее
Роберт Кубица показал раскраску своего нового раллийного автомобиля
15-01-2015, 20:59, Спорт
Роберт Кубица показал раскраску автомобиля, за рулем которого он будет выступать в чемпионате мира по ралли в 2015 году. Польский гонщик в новом сезоне поедет за рулем Ford Fiesta RS WRC в составе...
Подробнее
4-10-2014, 20:53, Спорт
Очередные матчи Первенства ФНЛ пройдут в воскресенье, 5 октября, на футбольных полях России. "Луч-Энергия" во Владивостоке будет принимать одного из претендентов на повышение в классе - ФК "Газовик"...
Подробнее
У Фелипе Насра возникли проблемы с усилителем руля
15-04-2016, 22:01, Спорт
Команда Sauber испытывает не только финансовые трудности, но и никак не может набрать скорость на трассе. Сегодня на машине Фелипе Насра возникли проблемы с усилителем руля по ходу пятничных заездов...
Подробнее
Второй этап в рамках V летней Бизнес-Спартакиады Приморья завершился во Владивостоке
15-10-2015, 04:09, Спорт
В минувшие выходные, 10-11 октября, состоялся второй этап соревнований в рамках V летней Бизнес - Спартакиады Приморья, которая проводится при поддержке Администрации Приморского края, РПС Партии...
Подробнее
На старт марафона в Ле-Мане могут выйти до трех купе Ligier класса LMP2
16-02-2014, 06:50, Спорт
На старт традиционного суточного марафона, который пройдет в июне этого года во французском Ле-Мане, могут выйти до трех купе Ligier категории LMP2. Новый прототип Ligier JSP2, произведенный дочерней...
Подробнее
Кадетам военно-морского училища вручили знаки отличия ГТО
27-12-2016, 14:55, Спорт
В стенах филиала военно-морского училища г. Владивостока состоялось торжественное вручение Всероссийского знака отличия «Готов к труду и обороне». Более 120 ребятам, из которых 108 воспитанников...
Подробнее
Force India: Ответственность за введение клиентских шасси лежит на больших командах
1-06-2015, 13:44, Спорт
Заместитель руководителя Force India Боб Фернли считает, что большие команды должны предложить выгодный вариант для независимых коллективов, чтобы те согласились на введение клиентских шасси в новом...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU