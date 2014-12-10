Альфонсо Селис выступит в Fortec Motorsport в сезоне-2017
Гонщик по развитию Force India Альфонсо Селис продолжит выступать в серии Формула 3.5 V8 в команде Fortec Motorsport в 2017 году.Последние два сезона в серии мексиканец провел, защищая цвета коллектива AVF. По итогам 2015 года он занял в общем зачете 16-ю строчку, а в 2016-м стал уже 11-м, в то время как его напарник Том Дильман оформил титул.Селис выступал в составе Fortec в других категориях: Формула Renaut 2.0, британская Ф3 и европейская Ф3.«Я счастлив снова выступать за Fortec Motorsport, — признался Селис. – Они были первыми в моем списке, и я хочу скорее достичь с ними высоких результатов в следующем сезоне».В прошлом сезоне Селис провел шесть пятничных тренировок в составе команды Ф1 Force India, а также принял участие в тестовых сессиях за коллектив.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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