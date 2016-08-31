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Стоффель Вандорн: Я ничего не ожидаю от отношений с Фернандо Алонсо

Пилот McLaren Стоффель Вандорн спокойно относится к тому, что в грядущем сезоне его напарником станет двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

«Я ничего не ожидаю от отношений с Фернандо. Ни он, ни [Дженсон] Баттон не давали мне конкретных советов, но я следовал за ними по пятам на автодромах, стараясь учиться у них, – сказал бельгиец в интервью La Gazzetta dello Sport. – Тем не менее у меня есть собственный стиль работы».

Также Стоффель рассказал, что не хочет быть похожим ни на кого.

«Я не хочу быть [Льюисом] Хэмилтоном. Я хочу быть Вандорном и выдавать на трассе свой максимум», – заметил пилот команды из Уокинга.

24-летнего Стоффеля сравнивают с Максом Ферстаппеном, который пробился в Ф1 в 18-летнем возрасте. Сам пилот прокомментировал это сравнение так: «У меня с Максом были разные пути в Ф1. Я пришел в профессиональные гонки позже него, так как у меня никогда не было такой мощной финансовой поддержки.

Макс пришел в Ф1 очень рано. Конечно, у меня не так много опыта в Гран При, как у него, однако я более чем готов к Большим Призам».

Напомним, что Вандорн дебютировал в Ф1 на Гран При Бахрейна-2016: заменяя травмированного Алонсо, он финишировал десятым.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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