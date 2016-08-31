ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стоффель Вандорн: Я ничего не ожидаю от отношений с Фернандо Алонсо Пилот McLaren Стоффель Вандорн спокойно относится к тому, что в грядущем сезоне его напарником станет двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. «Я ничего не ожидаю от отношений с Фернандо. Ни он, ни [Дженсон] Баттон не давали мне конкретных советов, но я следовал за ними по пятам на автодромах, стараясь учиться у них, – сказал бельгиец в интервью La Gazzetta dello Sport. – Тем не менее у меня есть собственный стиль работы». Также Стоффель рассказал, что не хочет быть похожим ни на кого. «Я не хочу быть [Льюисом] Хэмилтоном. Я хочу быть Вандорном и выдавать на трассе свой максимум», – заметил пилот команды из Уокинга. 24-летнего Стоффеля сравнивают с Максом Ферстаппеном, который пробился в Ф1 в 18-летнем возрасте. Сам пилот прокомментировал это сравнение так: «У меня с Максом были разные пути в Ф1. Я пришел в профессиональные гонки позже него, так как у меня никогда не было такой мощной финансовой поддержки. Макс пришел в Ф1 очень рано. Конечно, у меня не так много опыта в Гран При, как у него, однако я более чем готов к Большим Призам». Напомним, что Вандорн дебютировал в Ф1 на Гран При Бахрейна-2016: заменяя травмированного Алонсо, он финишировал десятым.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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